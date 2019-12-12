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19 минут назад

ТНТ использовал сериал с президентом как пиар-ход

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#пиар #Зеленский
ТНТ использовал сериал с президентом как пиар-ход

Канал не будет показывать «Слугу народа» в бесплатном эфире.

Продуманный маркетинговый ход – так объяснили в пресс-службе телеканала ТНТ решение снять с эфира украинский сериал "Слуга народа". Были показаны три серии, а остальное зритель может посмотреть за плату на онлайн-платформе с 12 декабря, сообщает ТВЦ. В пресс-службе подчеркнули, что таким образом хотели "добиться усиления узнаваемости платформы". Акцент был сделан на аудиторию, которая интересуется телевизионными премьерами.

Первые серии "Слуги народа" с Зеленским в главной роли показали в эфире российского ТНТ в среду, 11 декабря. На 12 и 13 декабря изначально в телепрограмме было заявлено продолжение показа. Однако, вечером 11 декабря упоминание о сериале там пропало. Так, на вечер 12 декабря (с 17:00 до 19:30) там заявлен показ телесериала «Интерны», а позже — «Сашатаня»). На 13 декабря — Comedy Club, уточняет РБК.

Авторами сериала выступили сотрудники студии «Квартал 95», которая, в свою очередь, была создана из участников одноимённой команды КВН. По сюжету школьный учитель, недовольный положением дел в стране, становится президентом Украины. Впервые сериал был показан в ноябре 2015 года на украинском телеканале 1+1.
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#пиар #Зеленский

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