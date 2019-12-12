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29 минут назад

Найдены «черные ящики» разбившегося вертолета

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#авиакатастрофа #вертолет
Найдены «черные ящики» разбившегося вертолета

МИ-28 упал на Кубани.

Специалисты нашли бортовые самописцы ударного вертолета Ми-28, который потерпел крушение в Краснодарском крае 11 декабря. Об этом сообщил источник ТАСС в ВПК региона. По его словам, «черные ящики» целы, восстановить картину события можно будет после их расшифровки

Сейчас предполагается, что вертолет мог рухнуть из-за технической неисправности. Не исключают эксперты и еще одну версию - ошибку в пилотировании. Кроме того, еще одной причиной авиакатастрофы могла стать непогода. Сейчас в ЮВО полеты вертолетов Ми-28 приостановлены до выяснения всех обстоятельств, сообщает «Комсомольская правда».

Вертолет Ми-28 пропал в Краснодарском крае вечером в среду, 11 декабря, напоминает «Интерфакс». С вертолетом пропала связь вскоре после вылета из города Кореновска. Позднее его обнаружили разбившимся у станицы Платнировская в двух километрах от кореновского аэродрома. На борту находились два члена экипажа, оба они погибли. Пассажиров в вертолете не было.
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#авиакатастрофа #вертолет

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