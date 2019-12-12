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сегодня, 09:33

Из Екатеринбурга в Липецк самолет не может вылететь почти сутки

3 651
#нелетная погода
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Из Екатеринбурга в Липецк самолет не может вылететь почти сутки

Рейс задерживается из-за нелетной погоды

В Екатеринбурге из-за плохих погодных условий и сильного тумана задержано и отменено несколько авиарейсов. Так, согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет авиакомпании RusLine не может вылететь в Липецк, сообщает uralpolit.ru

Самолет в Липецк должен был вылететь вчера в 18.15, на данный момент время вылета указано на 11.05. 
3 651
#нелетная погода
1

Комментарии (3)

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Липчанин

6 минут назад
Так ведь международный аэропорт.Что вы хотите
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Осталось - 27

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