Общество
сегодня, 09:33
Из Екатеринбурга в Липецк самолет не может вылететь почти сутки
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Рейс задерживается из-за нелетной погоды
В Екатеринбурге из-за плохих погодных условий и сильного тумана задержано и отменено несколько авиарейсов. Так, согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет авиакомпании RusLine не может вылететь в Липецк, сообщает uralpolit.ru
Самолет в Липецк должен был вылететь вчера в 18.15, на данный момент время вылета указано на 11.05.
Самолет в Липецк должен был вылететь вчера в 18.15, на данный момент время вылета указано на 11.05.
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Липчанин
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