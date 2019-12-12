Липчанин нашел на Колыме 7 слитков золота в носках и полиэтиленовом пакете

Находку стоимостью свыше 9 млн рублей он перевез в Амурскую область, за что был осужден

В городе Тында Амурской области осужден 61-летний липчанин, признанный виновным в незаконном хранении драгоценных металлов в крупном размере.Следствием установлено, что в апреле 2019 года осужденный, проживающий в Магаданской области, обнаружил два носка и полимерный пакет с семью слитками золотосеребряного сплава, содержащими 3,5 килограмма химически чистого золота.

Слитки мужчина перевез в Тынду Амурской области, где был задержан сотрудниками УФСБ. Общая стоимость изъятого металла составила свыше 9,3 миллиона рублей, что является крупным размером.

«В суде мужчина вину в совершении преступления полностью признал, в содеянном раскаялся, в ходе предварительного следствия активно способствовал расследованию уголовного дела. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы без штрафа условно с испытательным сроком 1 год 8 месяцев», - сообщает прокуратура Амурской области.

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