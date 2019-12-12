Происшествия

сегодня, 09:12

Липчанин нашел на Колыме 7 слитков золота в носках и полиэтиленовом пакете

10 1331
#золото #незаконное хранение
Липчанин нашел на Колыме 7 слитков золота в носках и полиэтиленовом пакете

Находку стоимостью свыше 9 млн рублей он перевез в Амурскую область, за что был осужден 

В городе Тында Амурской области осужден 61-летний липчанин, признанный виновным в незаконном хранении драгоценных металлов в крупном размере.

Следствием установлено, что в апреле 2019 года осужденный, проживающий в Магаданской области, обнаружил два носка и полимерный пакет с семью слитками золотосеребряного сплава, содержащими 3,5 килограмма химически чистого золота.

Слитки мужчина перевез в Тынду Амурской области, где был задержан сотрудниками УФСБ. Общая стоимость изъятого металла составила свыше 9,3 миллиона рублей, что является крупным размером.

«В суде мужчина вину в совершении преступления полностью признал, в содеянном раскаялся, в ходе предварительного следствия активно способствовал расследованию уголовного дела. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы без штрафа условно с испытательным сроком 1 год 8 месяцев», - сообщает прокуратура Амурской области.

Фото: if24.ru

10 1331
#золото #незаконное хранение

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанин

2 минуты назад
А олигархи хронят золотые украшения кг, их почему не сажают?
ответить

Пенсионер

20 минут назад
Это ещё его дед на Колыме золотишка мыл . Оставил внуку наследство а наше тупорылое государство единаросов отобрало наследство ещё срок намотала . Чем единаросы отличаются от Берии ? Тот все добывал и строил рабским трудом эти отбирают все готовое.
ответить

Житель

42 минуты назад
Нашёл молчи, и потерял молчи!
ответить

почему

55 минут назад
25 процентов не получил?
ответить

Animal planet.

57 минут назад
Нужно было с золото в другом месте закопать,и таскать по чуть чуть.
ответить

Мы

57 минут назад
Я, У нас простой работяга не может иметь золото, только элита. Мало того они справляются нужду даже в золотые унитазы.
ответить

Animal planet.

58 минут назад
Блин,золото жалко,вот поэтому не нужно никому болтать не о чем,а то у нас любят некоторые людишки,спрашивать о зарплате,а когда не говоришь,обижаются. Любопытной варваре нос на базаре оторвали. Купил кофемашину, начались вопросы,а зачем она тебе,а сколько стоит. Тебя волнует сколько она стоит,твое дело кофе из нее пить,а не спрашивать муйню.
ответить

сёрфер

59 минут назад
Я, да в чём, в чём запрещено у нас драг металлы как продавать так и возить с собой... вот делов то
ответить

Как гость

сегодня, 09:46
Он копил много лет, это его золото нажитое непосильным трудом.
ответить

Я

сегодня, 09:38
А что, надо было золотишко оставить, где нашел? В чем преступление то, не поняла?
ответить

Еще в рубрике

Новогоднее убранство Ельца портят вандалы
#вандализм #новый год
1
Новогоднее убранство Ельца портят вандалы

55 минут назад

Происшествия
В Ельце насмерть сбили пешехода
#авария #ДТП
В Ельце насмерть сбили пешехода

сегодня, 09:25

Происшествия
Больше 1000 нарушений правил выявили автоинспекторы 11 декабря
#авария #ДТП
Больше 1000 нарушений правил выявили автоинспекторы 11 декабря

сегодня, 09:19

Происшествия
«BMW» снес забор Христорождественского собора
#авария #ДТП
26
«BMW» снес забор Христорождественского собора

сегодня, 07:57

Происшествия
«Люди в черном» напали на липчанина и избили его монтировкой
#нападение #избиение
47
«Люди в черном» напали на липчанина и избили его монтировкой

вчера, 17:57

Происшествия
Евгения Уваркина: «Необходимо срочно провести инвентаризацию всех сетей и коммуникаций»
#коммуникации
139
Евгения Уваркина: «Необходимо срочно провести инвентаризацию всех сетей и коммуникаций»

вчера, 17:07

Происшествия