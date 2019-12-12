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Липчанин нашел на Колыме 7 слитков золота в носках и полиэтиленовом пакете
Находку стоимостью свыше 9 млн рублей он перевез в Амурскую область, за что был осужден
Следствием установлено, что в апреле 2019 года осужденный, проживающий в Магаданской области, обнаружил два носка и полимерный пакет с семью слитками золотосеребряного сплава, содержащими 3,5 килограмма химически чистого золота.
Слитки мужчина перевез в Тынду Амурской области, где был задержан сотрудниками УФСБ. Общая стоимость изъятого металла составила свыше 9,3 миллиона рублей, что является крупным размером.
«В суде мужчина вину в совершении преступления полностью признал, в содеянном раскаялся, в ходе предварительного следствия активно способствовал расследованию уголовного дела. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы без штрафа условно с испытательным сроком 1 год 8 месяцев», - сообщает прокуратура Амурской области.Фото: if24.ru
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