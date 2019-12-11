Новости в instagram

47 минут назад

Липецкая вечЁрка: невменяемый участковый, усеченные полномочия и мошенничество на проездных

418
#вечёрка
Липецкая вечЁрка: невменяемый участковый, усеченные полномочия и мошенничество на проездных

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 10 декабря.

Видео дня – ролик с участием липецкого полицейского. Неадекватного участкового приняли сначала в отделении полиции Воронежа, а потом - липецкие врачи. После «концерта» в Воронеже мужчина стал пациентом нейрохирургического отделения больницы скорой медицинской помощи.

Внимание читателей привлекло сообщение насчет коммунальной аварии на проспекте Победы. В районе пересечения с улицей Механизаторов произошел прорыв на магистральном водопроводе, который на перекрестке повредили газовщики. Потоки воды сразу же вызвали затор: проспект Победы, кольцо у Центрального рынка, улицы Советская, 8 Марта, Циолковского и Неделина, площадь Революции и площадь Петра встали в пробку. Липчане, застрявшие в пути, коротали время в чате.

Тем временем липецкие чиновники выявили мошенничество на льготниках. Злоумышленники пользовались их транспортными картами и «зарабатывали» субсидии перевозчику. Навар получился приличный. Но перевозчики твердят – они ничего не знали о подлоге и остались в убытке, а каждый водитель на мошенничестве с транспортными картами заработал по 250 000 — 270 000 рублей.

Главная новость дня из сферы политики – передел полномочий. Сегодня комиссия Липецкого областного Совета по внесению предложений в федеральное и региональное законодательство рассмотрела поправки к закону Липецкой области «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Липецкой области». Эти поправки предусматривают передачу части полномочий липецкой и елецкой мэрий администрации региона.
418
#вечёрка

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«Уже час в автобусе, сейчас умру»
#транспорт #пробка
43
«Уже час в автобусе, сейчас умру»

сегодня, 16:16

Общество
На проспекте Победы начинается транспортный коллапс
#водоснабжение #пробки
67
На проспекте Победы начинается транспортный коллапс

сегодня, 15:41

Общество
Проспект Победы встал из-за прорванной трубы
#водоснабжение
15
Проспект Победы встал из-за прорванной трубы

сегодня, 15:14

Общество
Невменяемый липецкий участковый попал на видео
#полиция
183
Невменяемый липецкий участковый попал на видео

сегодня, 12:20

Общество
Руководитель фонда капитального ремонта ответил на вопросы о потребности ремонта в домах
#фкр
Руководитель фонда капитального ремонта ответил на вопросы о потребности ремонта в домах

сегодня, 11:20

Общество
Дуэт «HammAli&Navai» посвятит своим липецким приключениям песню
#концерт #эвакуация
18
Дуэт «HammAli&Navai» посвятит своим липецким приключениям песню

сегодня, 11:09

Происшествия