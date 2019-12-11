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47 минут назад
Липецкая вечЁрка: невменяемый участковый, усеченные полномочия и мошенничество на проездных
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 10 декабря.
Видео дня – ролик с участием липецкого полицейского. Неадекватного участкового приняли сначала в отделении полиции Воронежа, а потом - липецкие врачи. После «концерта» в Воронеже мужчина стал пациентом нейрохирургического отделения больницы скорой медицинской помощи.
Внимание читателей привлекло сообщение насчет коммунальной аварии на проспекте Победы. В районе пересечения с улицей Механизаторов произошел прорыв на магистральном водопроводе, который на перекрестке повредили газовщики. Потоки воды сразу же вызвали затор: проспект Победы, кольцо у Центрального рынка, улицы Советская, 8 Марта, Циолковского и Неделина, площадь Революции и площадь Петра встали в пробку. Липчане, застрявшие в пути, коротали время в чате.
Тем временем липецкие чиновники выявили мошенничество на льготниках. Злоумышленники пользовались их транспортными картами и «зарабатывали» субсидии перевозчику. Навар получился приличный. Но перевозчики твердят – они ничего не знали о подлоге и остались в убытке, а каждый водитель на мошенничестве с транспортными картами заработал по 250 000 — 270 000 рублей.
Главная новость дня из сферы политики – передел полномочий. Сегодня комиссия Липецкого областного Совета по внесению предложений в федеральное и региональное законодательство рассмотрела поправки к закону Липецкой области «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Липецкой области». Эти поправки предусматривают передачу части полномочий липецкой и елецкой мэрий администрации региона.
Внимание читателей привлекло сообщение насчет коммунальной аварии на проспекте Победы. В районе пересечения с улицей Механизаторов произошел прорыв на магистральном водопроводе, который на перекрестке повредили газовщики. Потоки воды сразу же вызвали затор: проспект Победы, кольцо у Центрального рынка, улицы Советская, 8 Марта, Циолковского и Неделина, площадь Революции и площадь Петра встали в пробку. Липчане, застрявшие в пути, коротали время в чате.
Тем временем липецкие чиновники выявили мошенничество на льготниках. Злоумышленники пользовались их транспортными картами и «зарабатывали» субсидии перевозчику. Навар получился приличный. Но перевозчики твердят – они ничего не знали о подлоге и остались в убытке, а каждый водитель на мошенничестве с транспортными картами заработал по 250 000 — 270 000 рублей.
Главная новость дня из сферы политики – передел полномочий. Сегодня комиссия Липецкого областного Совета по внесению предложений в федеральное и региональное законодательство рассмотрела поправки к закону Липецкой области «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Липецкой области». Эти поправки предусматривают передачу части полномочий липецкой и елецкой мэрий администрации региона.
418