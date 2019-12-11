Общество

10 минут назад

Завтра улицу Папина на вновь перекроют

1 84
#энергоснабжение
Демонтаж высоковольтной лини по улице Папина продолжается. Завтра 12 декабря с 9:00 до 16:00 для проведения работ будет перекрыт участок от пересечения улицы Папина с улицей Биологическая до кольцевого движения у Преображенской церкви. Обращаем внимание водителей на то, что проезд по улице Неделина (от Областного стоматологического центра до кольца у Преображенской церкви) также будет закрыт.

Автолюбителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам, и заранее  выбирать альтернативный маршрут движения.
1 84
#энергоснабжение

Комментарии (1)

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городу 48- безграмотные писаки

5 минут назад
Это что означает "на вновь" ?! Объясните нам, непонятливым.
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