Завтра улицу Папина на вновь перекроют

Демонтаж высоковольтной лини по улице Папина продолжается. Завтра 12 декабря с 9:00 до 16:00 для проведения работ будет перекрыт участок от пересечения улицы Папина с улицей Биологическая до кольцевого движения у Преображенской церкви. Обращаем внимание водителей на то, что проезд по улице Неделина (от Областного стоматологического центра до кольца у Преображенской церкви) также будет закрыт.



Автолюбителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам, и заранее выбирать альтернативный маршрут движения.

