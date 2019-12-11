В России
28 минут назад
Тренер волейболисток таскала девочек за волосы
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Полиция проведет проверку видео, попавшего в Сеть.
Тренер ижевской спортшколы таскала за волосы и применяла силу к баскетболисткам. Видео с инцидентом появилось во "Вконтакте", сообщает РИА Новости.
На записи видно, как тренер проявляет агрессивное поведение по отношению к девочкам-подросткам из волейбольной команды: женщина таскает их за волосы, раздает подзатыльники, замахивается руками.
Полицейские Удмуртии начали проверку после появления видеоролика. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Авторы ролика утверждают, что инцидент произошел в детско-юношеской спортивной школы №2 города Глазова.
На записи видно, как тренер проявляет агрессивное поведение по отношению к девочкам-подросткам из волейбольной команды: женщина таскает их за волосы, раздает подзатыльники, замахивается руками.
Полицейские Удмуртии начали проверку после появления видеоролика. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Авторы ролика утверждают, что инцидент произошел в детско-юношеской спортивной школы №2 города Глазова.
77