В России

28 минут назад

Тренер волейболисток таскала девочек за волосы

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#насилие

Полиция проведет проверку видео, попавшего в Сеть.

Тренер ижевской спортшколы таскала за волосы и применяла силу к баскетболисткам. Видео с инцидентом появилось во "Вконтакте", сообщает РИА Новости.



На записи видно, как тренер проявляет агрессивное поведение по отношению к девочкам-подросткам из волейбольной команды: женщина таскает их за волосы, раздает подзатыльники, замахивается руками.

Полицейские Удмуртии начали проверку после появления видеоролика. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Авторы ролика утверждают, что инцидент произошел в детско-юношеской спортивной школы №2 города Глазова.
77
#насилие

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