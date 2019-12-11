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34 минуты назад

Петросян высказался насчет молодой жены

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#Петросян #свадьба
Петросян высказался насчет молодой жены

Юморист прокомментировал слухи о свадьбе.

Известие о женитьбе юмориста Евгения Петросяна на своей молодой помощнице Татьяны Брухуновой "взорвало" Сеть пару дней назад, пишет Рен ТВ. Юморист теперь опубликовал пост в Instagram, в котором выразил возмущение повышенным вниманием прессы к его личной жизни.

- В то время как СМИ издеваются и разбирают по косточкам мою личную жизнь, сознавая свою безнаказанность, причем разбираются в том, чего они абсолютно не знают, что является, с моей точки зрения, позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой... В это постыдное для российских СМИ время я побывал на настоящем театральном празднике, – написал артист, опубликовав снимок, на котором запечатлен со своим адвокатом Сергеем Жориным. Именно он защищал интересы Петросяна во время бракоразводного процесса с Еленой Степаненко.

Далее Петросян поделился впечатлениями от спектакля «Ревизор», в котором главную роль играет знаменитый актер Владимир Машков, уточняет «Пятый канал». В комментариях пользователи высказали предположение, что таким спичем юморист опроверг слухи о свадьбе. Однако сам артист отметил, что он «ничего не опровергал и не утверждал».
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#Петросян #свадьба

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