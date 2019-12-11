В России
42 минуты назад
Таинственно пропавший катер нашли в Японии
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Российское судно исчезло полтора месяца назад.
Российская моторная лодка, вышедшая с шестью рыбаками в море еще 26 октября, обнаружена пустой у берегов Японии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр Владивосток. Ранее в ведомстве получили данные от береговой охраны Японии об обнаружении дрейфовавшего без людей у берегов Хоккайдо пластикового бота. Состояние катера удовлетворительное, существенных повреждений нет.
Речь идет о рыбаках, пропавших 26 октября в заливе Владимир в Ольгинском районе Приморского края 26 октября. Ранее сообщалось, что на борту катера было четыре рыбака, напоминают «Известия». Входе поисков пропавших рыбаков было обследовано не менее 644 км береговой линии и 9110 кв. км морской акватории. 31 октября дальневосточное управление Следственного управления на транспорте Следственного комитета России организовало проверку по факту пропажи рыбаков по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта».
Речь идет о рыбаках, пропавших 26 октября в заливе Владимир в Ольгинском районе Приморского края 26 октября. Ранее сообщалось, что на борту катера было четыре рыбака, напоминают «Известия». Входе поисков пропавших рыбаков было обследовано не менее 644 км береговой линии и 9110 кв. км морской акватории. 31 октября дальневосточное управление Следственного управления на транспорте Следственного комитета России организовало проверку по факту пропажи рыбаков по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта».
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