В России
49 минут назад
Кадыров ответил на критику из-за звания Героя России
Режиссер предложил переосмыслить статус звания.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ответил на слова режиссера Александра Сокурова о том, что нужно переосмыслить статус звания Героя России. Кадыров считает, что если бы не он и его отец, «Сокуров и ему подобные давно сбежали бы из страны и лаяли бы на Россию из-за бугра». Он предложил режиссеру подсчитать, сколько жизней военных, сотрудников милиции и мирных граждан было спасено благодаря политике первого президента Чечни Ахмата Кадырова.
Накануне Сокуров высказал мнение о необходимости пересмотреть решение о присвоении Ахмаду и Рамзану Кадыровым звания Героя России, напоминает «Интерфакс». Режиссер также заявил, что политические вопросы по конфликту с Чечней так и не были осмыслены и нет ответа на вопрос, была ли это освободительная борьба или мятеж.
- Нужно... переосмыслить статус звания героя России. Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы. И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают, - сказал Сокуров на заседании СПЧ под председательством президента РФ Владимира Путина.
Путин возразил: "Если кто-то из них (жителей Чечни), независимо от служебного положения, встал на сторону России, работает на нее, защищает ее, готов отдать за нее жизнь, он достоин того, чтобы называться Героем России".
Ахмат Кадыров был муфтием непризнанной Ичкерии с 1995 по 2000 год. После этого он стал президентом Чечни. В мае 2004 года он погиб в результате взрыва на стадионе в Грозном, в тот же год ему посмертно присвоили звание Героя России. Рамзан Кадыров также получил это звание в 2004 году. Кадыров также носит звания почетного профессора Современной гуманитарной академии и Чеченского государственного университета, заслуженного строителя Чеченской Республики, почетного лидера отделения мотоклуба «Ночные волки» в республике и президента Чеченской лиги КВН. Главе Чечне вручали орден «За заслуги в организации выборов», медаль «За освобождение Крыма», почетный орден «За бескорыстный труд во имя детей», орден Доброты, а также звание «Заслуженный защитник прав человека», перечисляет регалии "Лента".
Накануне Сокуров высказал мнение о необходимости пересмотреть решение о присвоении Ахмаду и Рамзану Кадыровым звания Героя России, напоминает «Интерфакс». Режиссер также заявил, что политические вопросы по конфликту с Чечней так и не были осмыслены и нет ответа на вопрос, была ли это освободительная борьба или мятеж.
- Нужно... переосмыслить статус звания героя России. Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы. И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают, - сказал Сокуров на заседании СПЧ под председательством президента РФ Владимира Путина.
Путин возразил: "Если кто-то из них (жителей Чечни), независимо от служебного положения, встал на сторону России, работает на нее, защищает ее, готов отдать за нее жизнь, он достоин того, чтобы называться Героем России".
Ахмат Кадыров был муфтием непризнанной Ичкерии с 1995 по 2000 год. После этого он стал президентом Чечни. В мае 2004 года он погиб в результате взрыва на стадионе в Грозном, в тот же год ему посмертно присвоили звание Героя России. Рамзан Кадыров также получил это звание в 2004 году. Кадыров также носит звания почетного профессора Современной гуманитарной академии и Чеченского государственного университета, заслуженного строителя Чеченской Республики, почетного лидера отделения мотоклуба «Ночные волки» в республике и президента Чеченской лиги КВН. Главе Чечне вручали орден «За заслуги в организации выборов», медаль «За освобождение Крыма», почетный орден «За бескорыстный труд во имя детей», орден Доброты, а также звание «Заслуженный защитник прав человека», перечисляет регалии "Лента".