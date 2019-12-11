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55 минут назад

Возле мэрии задержали украинского террориста с бомбой

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#теракт
Возле мэрии задержали украинского террориста с бомбой

Сторонник «Правого сектора»* готовил взрыв.

Сотрудники ФСБ задержали в Мурманске гражданина России, являющегося сторонником экстремистской организации «Правый сектор»*. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

36-летний россиянин был задержан с самодельным устройством большой мощности. Он готовил взрыв в администрации города. Следственные органы возбудили уголовное дело.

*Запрещенная в России экстремистская организация.
1 119
#теракт

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