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55 минут назад
Возле мэрии задержали украинского террориста с бомбой
Сторонник «Правого сектора»* готовил взрыв.
Сотрудники ФСБ задержали в Мурманске гражданина России, являющегося сторонником экстремистской организации «Правый сектор»*. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
36-летний россиянин был задержан с самодельным устройством большой мощности. Он готовил взрыв в администрации города. Следственные органы возбудили уголовное дело.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
36-летний россиянин был задержан с самодельным устройством большой мощности. Он готовил взрыв в администрации города. Следственные органы возбудили уголовное дело.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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