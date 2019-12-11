На Асфальтной появился асфальт! Но липчанам это не понравилось

Дорожники все сделали по нормативам, а местным жителям нужно как им удобно.

В редакцию GOROD48 обратилась липчанка Мария. Женщина живет на окраине Липецка, на улице Асфальтной. Где, как ни смешно, отродясь хорошего асфальта на дорогах не было. И вот, в этом году благоустройство дошло до Асфальтной, там отремонтировали дороги. Казалось бы, благодать. Но есть и своя ложка дегтя — итоги ремонта не понравились местным жителям: теперь им стало неудобно ходить и ездить.- В конце лета на нашей улице стали делать тротуар, но как обычно, хотели как лучше, а получилось как всегда. Тротуар сделали прямо на проезжей части, где раньше ездили автомобили. Теперь выехать с улицы на машине невозможно, выезд перегораживает тротуар. Более того, и пешком не пройдешь на свою улицу, так как тротуар туда не сворачивает, а ведет в обход. Вокруг море грязи, так как автомобилям приходится объезжать по земле. Неужели так все и останется! Зачем жителям тротуар в обход улицы, если он перегораживает подходы и подъезды к пути домой? - задает риторический вопрос Мария. - Тротуар нужно сделать по улице, а не в обход ее.GOROD48 выяснил, что улица Асфальтная — настоящий лабиринт зон ответственности. Так, устройство тротуара было выполнено в рамках реконструкции областной дороги Липецк-Грязи. Этими работами заведует регион в лице "Дорожного агентства Липецкой области". Свою толику в появление асфальта на Асфальтной вложил и Липецк. Департамент благоустройства в этом году отремонтировал 360 метров дороги от дома №81 до дома № 111, в будущем проведет отсыпку щебнем и асфальтобетонной крошкой на участке от пересечения с дорогой Липецк-Грязи до дома № 167.В управлении транспорта и дорог Липецкой области считают, что говорить о том, что на Асфальтной отродясь не было асфальта — лукавство. Потому что на ее части, принадлежащей региону, всегда было хорошее покрытие. И сейчас, во время устройства цивилизованного тротуара, дорожники все сделали по нормативам и планам дорог, а не так как удобно местным жителям. По факту липчане накатали себе короткую дорогу по тому участку, где официально должен быть тротуар. И теперь жалуются на то, что тротуар стал тротуаром и по нему сложно ездить.- На самом деле тот участок, по которому все раньше ездили — тротуар, пешеходная зона. И жители себе накатали дорожку параллельно с легальной дорогой для транспорта, - объясняют в управлении дорог и транспорта. - Теперь отремонтированный тротуар им мешает ездить на автомобилях. Но дорога-то для машин с другой стороны домов! Но автомобилисты продолжают ездить по привычному короткому пути и тем самым завозят на колесах грязь с участков.