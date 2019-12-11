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58 минут назад

Госдума защитила богатых от высоких налогов

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#налоги
Госдума защитила богатых от высоких налогов

Повышать сборы с миллионеров — плохо, решили депутаты.

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ. В первом под высоким подразумевался доход более 24 миллионов рублей в год. Для него НДФЛ предлагалось поднять до 18%, пишет «Лента». Второй проект закона, внесённый КПРФ, подразумевал снижение подоходного налога для граждан с доходом менее 100 тысяч рублей до 5%. Пять тысяч рублей и 13% предлагалось взимать с тех, кто зарабатывает от 100 000 до 300 000 рублей.

В заключении профильного комитета по бюджету и налогам говорится, что введение единой ставки в размере 13 % для большинства видов доходов одновременно с расширением круга налогоплательщиков способствовало легализации оплаты труда многими работодателями, что привело к увеличению поступления налога на доходы физических лиц в бюджет. Одновременно единая ставка значительно упростила исчисление и уплату налога, его администрирование налоговыми органами, уточняет «Амур-Инфо». Возврат к прогрессивной шкале ставок налога на доходы физических лиц приведет к увеличению затрат на администрирование данного налога, может повлечь уклонение от уплаты налога и снижение поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, считают народные избранники.
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#налоги

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