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Чиновникам напомнили о запрете получать подарки

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#подарки #чиновники
Чиновникам напомнили о запрете получать подарки

Под контролем даже презенты от подчиненных.

В преддверии новогодних и рождественских праздников министерство труда РФ направило в федеральные госорганы, высшие органы исполнительной власти субъектов, Банк России, государственные внебюджетные фонды и госкорпорации письма с напоминанием о запрете дарить и получать подарки. Российские госслужащие не могут принимать подарки, в том числе от подчиненных, за исключением тех, которые получены на официальных мероприятиях, но и их нужно сдавать, сообщили РИА Новости в Минтруде.

В ведомстве отметили, что под запрет также попадают подарки от подчиненных, в том числе полученные в нерабочее время, даже если они являются их друзьями. Чиновникам также следует отказываться от безвозмездного получения услуг и имущества, даже если оно предлагается во временное пользование. В случае нарушения запрета ставится под вопрос объективность решений госслужащего, может возникнуть конфликт интересов, а самому нарушителю грозят санкции вплоть до увольнения и уголовного преследования.
110
#подарки #чиновники

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