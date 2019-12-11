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Россияне назвали размер справедливой зарплаты

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#зарплата #опрос
Россияне назвали размер справедливой зарплаты

35% опрошенных считают, что граждане должны получать по 50 000 рублей.

Более трети (35%) россиян считают, что размер справедливого минимума доходов для работающего человека должен быть выше 50 тысяч рублей. К такому выводу пришли эксперты Общественной палаты по итогам исследования "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления", пишет РИА Новости. Минимальный доход в размере 40-50 тысяч считают справедливым 31% опрошенных, 30-40 тысяч рублей — 20% , 21-30 тысяч рублей — 10% респондентов.

Из-за разницы в доходах 60% россиян сталкиваются с несправедливостью, уточняет «Лента». Только 1% с подобным никогда не сталкивались.Так, неравенство в доступе к качественным медицинским услугам испытывают 49% опрошенных, территориальное неравенство — 38%, неравенство в доступе к культурным благам — 8%. Также на невозможность обеспечить личную безопасность и безопасность близких пожаловались 13%.

97% участников исследования ОП РФ ожидают участие государства в деятельности, направленной на снижение неравенства среди населения.
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#зарплата #опрос

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