Руководитель фонда капитального ремонта ответил на вопросы о потребности ремонта в домах

- К нам поступает огромное число обращений насчет неудовлетворительного состояния жилфонда в Липецке и регионе. Как Вы оцениваете ситуацию: действительно ли есть проблема или жалобы имеют субъективный характер?

Конечно, проблема изношенности многоквартирного жилого фонда она существует и в нашем регионе, и в других субъектах. В Фонд тоже поступает много обращений. Часть обращений не относится к компетенции фонда капитального ремонта или может быть решено в рамках текущего ремонта управляющими компания, например, ремонт подъездов, благоустройство придворовой территории и даже частичный ремонт кровли. Но большинство обращений, конечно касаются ремонта, где объем работ носит капитальный характер.

- С какими проблемами чаще всего обращаются жители, какие виды работ просят сделать фонд. Возможно ли решать самые острые проблемы отдельного МКД оперативно (например, заменить текущую кровлю или обновить фасад) за счет средств ФКР?

Средства ФКР, как вы выразились, это в первую очередь взносы граждан, это денежные средства чисто целевые, они аккумулируются и могут быть использованы только на капитальный ремонт, подчеркну это, потому что не все жители знают, что, например, содержание самого фонда капремонт не осуществляется за счет взносов.

Ремонт крыши действительно один из самых часто задаваемых вопросов в фонд. Потребность в этом виде работ очень большая, далее идут вопросы о ремонте систем теплоснабжения, ремонте фасадов, замены лифтов. Если посмотреть на структуру жил фонда нашей области в целом, то 30% домов из программы это дома, которым 50-70 лет, более 40 % домов в программе 1970-1990 гг. постройки. Вы понимаете, что срок капитального ремонта в большинстве этих домов уже подошел или совсем скоро наступит, конечно, часть этих домов уже сделаны Фондом, еще часть отремонтирована по 185-ФЗ. Но все равно потребность большая, если говорить о конкретных конструктивах, например, о фасадах, то в ближайшие три года нам предстоит сделать более 600 домов, если говорить о крышах, то потребность на аналогичный период более 550 домов.

- Каков объем МКД, ежегодно проходящих капремонт в Липецкой области? По Вашей оценке, достаточное ли количество работ проводится? Есть ли способы нарастить объемы? Хватит ли средств, чтобы покрыть нужный объем планируемых работ?

Капитальный ремонт домов начали проводить с конца 2014 года, за период с 2014 по 2018 гг ремонт по отдельным видам работ выполнен более чем в тысяче домов, всего в программе 5,4 тысячи домов. Сделано немало, но, к сожалению, принцип комплексного ремонта ранее не был реализован на каждом доме, считаю это не совсем правильным решением. Жители не должны несколько раз чувствовать дискомфорт от ремонта. Мы сейчас меняем подход и будем стараться максимально комплексно выполнять капитальный ремонт. За редким исключением, где будет возможно разделять ремонт в два этапа: наружных и внутренних работ, ну и, конечно, замена лифтов – это вообще тот вид работ, который идет ранее остальных видов в доме и синхронизировать его с остальными работами зачастую нецелесообразно.

В этом году капитальный ремонт осуществлён почти в 600 домах, из них почти в 200 домах региона капитально отремонтирована крыша, осуществлена замена 187 единиц лифтового оборудования. Кол-во домов на следующий год сейчас окончательно формируется. Стоит отметить, что дома, которые на сегодня подходят к ремонту имеют большую этажность и площадь, чем многоэтажки, которые ремонтировались ранее по программе, а это значит, что и стоимость ремонта таких домов будет выше. Важно еще то, что мы пересмотрели часть технических решений при проведении капитального ремонта. Например, по ремонту тех же крыш, мы понимаем, что ремонт в большинстве домов требуется с утеплением чердачного перекрытия, это дороже обычного ремонта, но зато дает уверенность в долговечности и ремонта и поможет избежать наледи в зимний период.

Что касается достаточности средств на проведение капитального ремонта, сложности в этом вопросе есть. Мы уже не раз говорили, что Липецкая область имеет один из самых низких взносов на капитальный ремонт. И это не может не сказываться на сбалансированности программы, мы сейчас прорабатываем пути решения сложившегося дефицита.

- Что нужно для того, чтобы решить проблемы в обсуждаемых домах (Терешковой, 24 и 8 Марта, 9)?

В доме №9 на 8 марта в следующем году планируется проведение капитального ремонта фасада и кровли.

В доме №24 по ул. Терешковой также в следующем году будет проведен капитальный ремонт фасада, так как состояние его действительно опасное для жителей.



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