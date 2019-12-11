Происшествия
51 минуту назад
Дуэт «HammAli&Navai» посвятит своим липецким приключениям песню
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Сначала концерт рэперов сорвали сообщением о бомбе, а затем машину с ними обстреляли.
Рэпер Наваи Бакиров, участник дуэта «HammAli&Navai», сообщил в своем Instagram, что гастролям группы в Липецке будет посвящена песня. Участники дуэта решили записать трек про улицы и перестрелки.
Напомним, 8 декабря концерт «HammAli&Navai» в культурно-развлекательном комплексе «Мегаполис» был сорван анонимным сообщением о заложенной в здании бомбе. Когда музыканты возвращались в Москву их автомобиль обстреляли из «Лады Приоры». Позже появились сведения, что причиной стрельбы стал отказ музыкантов сделать селфи с поклонниками.
Напомним, 8 декабря концерт «HammAli&Navai» в культурно-развлекательном комплексе «Мегаполис» был сорван анонимным сообщением о заложенной в здании бомбе. Когда музыканты возвращались в Москву их автомобиль обстреляли из «Лады Приоры». Позже появились сведения, что причиной стрельбы стал отказ музыкантов сделать селфи с поклонниками.
4 626
рожденный в СССР
ооо
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Гость