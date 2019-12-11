Происшествия

51 минуту назад

Дуэт «HammAli&Navai» посвятит своим липецким приключениям песню

4 626
#концерт #эвакуация
1

Сначала концерт рэперов сорвали сообщением о бомбе, а затем машину с ними обстреляли.

Рэпер Наваи Бакиров, участник дуэта «HammAli&Navai», сообщил в своем Instagram, что гастролям группы в Липецке будет посвящена песня. Участники дуэта решили записать трек про улицы и перестрелки.




Напомним, 8 декабря концерт «HammAli&Navai» в культурно-развлекательном комплексе «Мегаполис» был сорван анонимным сообщением о заложенной в здании бомбе. Когда музыканты возвращались в Москву их автомобиль обстреляли из «Лады Приоры». Позже появились сведения, что причиной стрельбы стал отказ музыкантов сделать селфи с поклонниками.
4 626
#концерт #эвакуация
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

рожденный в СССР

6 минут назад
Гость, такими темпами наша деревня в ТОП-3 попадет
ответить

ооо

8 минут назад
да что за бред. кому они нафиг нужны.
ответить

///

20 минут назад
не Липецк а Чикаго, мэр матом кроет, музыкантов обстреляли, что дальше?
ответить

Гость

24 минуты назад
Ну правильно,в Камеди постоянно Липецк высмеивают,в вечернем Урганте тоже,а теперь и песней прославят!!!!))))
ответить

Еще в рубрике

Вандалы разбили светофор на улице Первомайской
#вандализм
1
Вандалы разбили светофор на улице Первомайской

21 минуту назад

Происшествия
Утром на улице Гайдара нашли труп
#труп
3
Утром на улице Гайдара нашли труп

50 минут назад

Происшествия
«Форд» врезался в фонарный столб: в аварии пострадали три человека
#авария #ДТП
1
«Форд» врезался в фонарный столб: в аварии пострадали три человека

сегодня, 10:13

Происшествия
Кражу телефона вор старался скрыть краской
#кража #мобильный телефон
1
Кражу телефона вор старался скрыть краской

сегодня, 09:54

Происшествия
В Липецке сошла с рельсов железнодорожная цистерна с топливом
#пожар
12
В Липецке сошла с рельсов железнодорожная цистерна с топливом

сегодня, 07:56

Происшествия
Задержан липчанин за ложное сообщение о минировании Кремля и здания Минюста
#лжетерроризм
23
Задержан липчанин за ложное сообщение о минировании Кремля и здания Минюста

вчера, 16:29

Происшествия