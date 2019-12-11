Кражу телефона вор старался скрыть краской

Преступник перекрасил аппарат и надеялся, что его не вычислят.

И.о. мирового судьи Добровского района назначил наказание жителю Липецкой области, признанному виновным в краже. Мужчина умыкнул сотовый телефон и проявил бытовую смекалку, чтобы его не вычислили.



Преступление было совершено в Добровском районе 16 мая. Подсудимый зашел в гости к своему приятелю. В тот день у его друга гостила дочь, она оставила свой мобильный «BQ-5522» на террасе дома. Попрощавшись с приятелем, подсудимый выходил как раз через террасу, где и заметил сотовый. Злоумышленник забрал его себе. Дома мужчина включил сотовый телефон, удалил из него все контакты, фото, видеозаписи, очистил память мобильника, вставил свою сим-карту. Похищенным сотовым телефоном он пользовался сам. Надеясь скрыть следы преступления, преступник аэрозольной краской перекрасил задний корпус мобильника в красно-коричневый цвет. В июне к мужчине приехали сотрудники полиции, спросили о сотовом телефоне «BQ-5522». Тогда он решил признаться в преступлении, написал явку с повинной и вернул аппарат.



Суд наказал вора 240 часами исправительных работ. Также мужчине придется погасить судебные издержки. Владелица мобильника так и не простила приятеля отца: ей были очень дороги фото и видео, которые хранились в памяти телефона.