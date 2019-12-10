Происшествия

сегодня, 16:29

Задержан липчанин за ложное сообщение о минировании Кремля и здания Минюста

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#лжетерроризм
Задержан липчанин за ложное сообщение о минировании Кремля и здания Минюста

Житель Липецка отправил сообщение по электронной почте 

Оперативники задержали в Липецке местного жителя, сообщившего ранее о якобы готовящемся теракте в здании министерства юстиции и в Кремле, сообщает агентство  «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Оперативники МВД совместно с сотрудниками управления «М» ФСБ России задержали 29-летнего жителя Липецка за ложное сообщение о теракте. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде», - рассказал собеседник агентства.

По информации источника, вечером 30 января 2019 г. с электронной почты подозреваемого на Gmail на почту Минюста поступило сообщение о готовящихся взрывах на объектах социальной инфраструктуры, а именно в здании Минюста России и в Кремле. Обе территории были обследованы на предмет взрывных устройств, но ничего подозрительного обнаружено не было.

По факту сообщения о заложенных взрывных устройствах возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Фото: fototerra.ru

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#лжетерроризм

Комментарии (6)

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ПутинНеАвтаритет

5 минут назад
Ой спасибо, спать теперь буду спокойно, такой негодяй не должен быть на свободе. Ой господи, что творится то? Надо же подумать, шантажирует электрическим письмом, отвлекает людей от работы, а они там коррупционеров ищут, день и ночь. Вот что это за новая мода?
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кузьма

33 минуты назад
Уважаемые сотрудники ,накажите этого негодяя 25 летний сроком ! С уважением Ю.М.Л
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чего,

33 минуты назад
почти год искали??
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Москвач

сегодня, 16:41
Липяцк город дебилов...кто б сомневался...Хахахахахахахх
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он учился на двойки

сегодня, 16:38
ЛОХ - ЭТО СУДЬБА
ответить

онтучился на двойки

сегодня, 16:37
ЛОХ - ЭТО СУДЬБА
ответить

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