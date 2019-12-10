Происшествия
сегодня, 16:29
Задержан липчанин за ложное сообщение о минировании Кремля и здания Минюста
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Житель Липецка отправил сообщение по электронной почте
Оперативники задержали в Липецке местного жителя, сообщившего ранее о якобы готовящемся теракте в здании министерства юстиции и в Кремле, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Оперативники МВД совместно с сотрудниками управления «М» ФСБ России задержали 29-летнего жителя Липецка за ложное сообщение о теракте. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде», - рассказал собеседник агентства.
По информации источника, вечером 30 января 2019 г. с электронной почты подозреваемого на Gmail на почту Минюста поступило сообщение о готовящихся взрывах на объектах социальной инфраструктуры, а именно в здании Минюста России и в Кремле. Обе территории были обследованы на предмет взрывных устройств, но ничего подозрительного обнаружено не было.
По факту сообщения о заложенных взрывных устройствах возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).
Фото: fototerra.ru
«Оперативники МВД совместно с сотрудниками управления «М» ФСБ России задержали 29-летнего жителя Липецка за ложное сообщение о теракте. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде», - рассказал собеседник агентства.
По информации источника, вечером 30 января 2019 г. с электронной почты подозреваемого на Gmail на почту Минюста поступило сообщение о готовящихся взрывах на объектах социальной инфраструктуры, а именно в здании Минюста России и в Кремле. Обе территории были обследованы на предмет взрывных устройств, но ничего подозрительного обнаружено не было.
По факту сообщения о заложенных взрывных устройствах возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).
Фото: fototerra.ru
6 696
ПутинНеАвтаритет
кузьма
чего,
Москвач
он учился на двойки
онтучился на двойки