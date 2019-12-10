Общество

сегодня, 14:45

Спасатели нашли тело 45-летнего рыбака

6 1977
#пропавшие без вести
1
Спасатели нашли тело 45-летнего рыбака
Водолазы управления государственной противопожарной спасательной службы нашли на дне Матырского водохранилища тело 45-летнего рыбака. Поиски мужчины велись с 8 декабря.

В минувшее воскресенье спасатели нашли куртку пропавшего. В в поисках его тела использовался телеуправляемый подводный аппарат «Гном». 

Сегодня погибшего водолазы нашли самостоятельно. Тело погрузили на судно на воздушной подушке и доставили на берег.

6 1977
#пропавшие без вести
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

48

29 минут назад
совсем мозгов нет у рыбаков
ответить

bmx

44 минуты назад
Алекс, Как вы можете сравнивать Аллаха с великом ? Велосипед тут при чём ?
ответить

Алекс

51 минуту назад
Раз нашли - берите себе!
ответить

Алекс

сегодня, 14:59
Поистине все мы принадлежим * к нему наше возвращение!
ответить

Алекс

сегодня, 14:55
АлЛах велик!
ответить

Алекс

сегодня, 14:53
Поистине, все мы принадлежим * ! И к нему наше возвращение!
ответить

Еще в рубрике

На карантин отправили сразу 5 классов одной липецкой школы
#карантин
На карантин отправили сразу 5 классов одной липецкой школы

11 минут назад

Общество
Автохам решил выбросить свой автомобиль? (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
7
Автохам решил выбросить свой автомобиль? (ФОТО)

сегодня, 15:12

Общество
В тюрьмах просторнее, чем в липецких школах
#образование
12
В тюрьмах просторнее, чем в липецких школах

сегодня, 14:41

Общество
Липчане чаще использовали карты для оплаты, чем для снятия наличных
#банковские карты
9
Липчане чаще использовали карты для оплаты, чем для снятия наличных

сегодня, 13:44

Общество
Конституция РФ, блокнот, ручка и паспорт гражданина России
#День Конституции
16
Конституция РФ, блокнот, ручка и паспорт гражданина России

сегодня, 12:52

Общество
Автобус- «гармошка» возвращается в Липецк
#транспорт
41
Автобус- «гармошка» возвращается в Липецк

сегодня, 11:37

Общество