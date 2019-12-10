Общество
сегодня, 14:45
Спасатели нашли тело 45-летнего рыбака
6 1977
Водолазы управления государственной противопожарной спасательной службы нашли на дне Матырского водохранилища тело 45-летнего рыбака. Поиски мужчины велись с 8 декабря.
В минувшее воскресенье спасатели нашли куртку пропавшего. В в поисках его тела использовался телеуправляемый подводный аппарат «Гном».
Сегодня погибшего водолазы нашли самостоятельно. Тело погрузили на судно на воздушной подушке и доставили на берег.
В минувшее воскресенье спасатели нашли куртку пропавшего. В в поисках его тела использовался телеуправляемый подводный аппарат «Гном».
Сегодня погибшего водолазы нашли самостоятельно. Тело погрузили на судно на воздушной подушке и доставили на берег.
6 1977
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Алекс
Алекс
Алекс
Алекс