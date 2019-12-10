Спасатели нашли тело 45-летнего рыбака

Водолазы управления государственной противопожарной спасательной службы нашли на дне Матырского водохранилища тело 45-летнего рыбака. Поиски мужчины велись с 8 декабря.



В минувшее воскресенье спасатели нашли куртку пропавшего. В в поисках его тела использовался телеуправляемый подводный аппарат «Гном».



Сегодня погибшего водолазы нашли самостоятельно. Тело погрузили на судно на воздушной подушке и доставили на берег.



