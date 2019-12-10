Общество

10 минут назад

Один дом заливает, другой — сыпется. Горожане устали терпеть разруху

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#ФКР

На прошлой неделе GOROD48 обратился к своим подписчикам в Instagram: мы спросили у липчан, какие дома в городе необходимо отремонтировать.

К нам пришло более сотни откликов. Случайным образом корреспонденты GOROD48 выбрали среди откликов два адреса и убедились, что жалобы липчан абсолютно обоснованы.

Терешковой, 24 — опасная лотерея


Дом №24 по улице Терешковой в Липецке уже несколько лет находится в аварийном состоянии, считают его жильцы. Фасад здания давно был отделан кафельной плиткой, но со временем она стала отваливаться от стены и падать на тротуар. Так что прогулка возле стен дома превратилась в опасную лотерею: упадет ли не прохожего плитка или нет.

Жильцы дома подали заявку в свою УК, но управляющая компания не смогла устранить проблему. Плитка валится вниз и по сей день. Корреспонденты GOROD48.RU сняли видео. На нем отчётливо видно, как плитка продолжает лететь на прохожих.

8 Марта, 9 — жизнь с тазиками


В доме №9 на улице 8 Марта другая беда — худая кровля. Текущая крыша доставляет жильцам одни неудобства, владельцы квартир на верхних этажах который год не могут начать ремонт. А какой в нем смысл, если неясно, доживет ли кровля до весны? Только лишние затраты. Каждый год осенью и зимой в квартирах и подъездах течёт с потолка. Управляющая компания поставила на кровлю заплатки, но это спасло ненадолго. По мнению жильцов, исправить ситуацию может только капитальный ремонт.

Картины, конечно, печальные. И, справедливо заметим, аналогичные проблемы можно встретить в большинстве многоквартирных жилых домов в Липецке. 

Мы обратились с запросом в региональное отделение Фонда капитального ремонта, чтобы выяснить насколько реально провести в проблемных домах аварийные работы и, главное, есть ли у ФКР средства, чтобы ежегодно наращивать объем работ и сделать жизнь липчан более комфортной. 

В ближайшие дни ждем от Фонда капитального ремонта в Липецкой области ответы на эти вопросы.
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#ФКР

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