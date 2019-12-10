сегодня, 09:05
В Липецкой области меньше детей с нарушенным обменом веществ и ожирением
В России с 2014 года на 16,4% выросло число детей с нарушениями обмена веществ, расстройством питания и болезнями эндокринной системы.
Самые высокие показатели в 2018 году по числу случаев таких заболеваний на 10 тыс. населения были зарегистрированы в Ульяновской (12 тыс.), Саратовской (9,2 тыс.), Оренбургской (9,1 тыс.), Брянской (8,7 тыс.), Астраханской (8,5 тыс.) областях.
Самые низкие показатели — в Ставропольском крае (1,6 тыс.), Чечне (1 7 тыс.), Липецкой области (2,2 тыс.), на Чукотке (2,4 тыс.) и в Севастополе (2,6 тыс.).
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Да и с онкологией
Житель