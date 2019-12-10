Общество

сегодня, 09:05

В Липецкой области меньше детей с нарушенным обменом веществ и ожирением

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#здоровье #дети
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В Липецкой области меньше детей с нарушенным обменом веществ и ожирением

В России с 2014 года на 16,4% выросло число детей с нарушениями обмена веществ, расстройством питания и болезнями эндокринной системы. 

По данным экспертов ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения и Сеченовского университета, которые приводит RT,  в 2018 году число детей до 17 лет с такими проблемами в стране составило 1,5 млн человек. Число детей, болеющих сахарным диабетом, выросло на 35%. Кроме того, на 28% выросло общее число молодых россиян с ожирением и на 5% — с болезнями щитовидной железы. Так, на 2018 год в стране насчитывалось 485 тыс. детей с ожирением. Болезни щитовидной железы зафиксированы у 426 тыс. детей, сахарный диабет — у 46 тыс. детей. 

Самые высокие показатели в 2018 году по числу случаев таких заболеваний на 10 тыс. населения были зарегистрированы в Ульяновской (12 тыс.), Саратовской (9,2 тыс.), Оренбургской (9,1 тыс.), Брянской (8,7 тыс.), Астраханской (8,5 тыс.) областях.

  Самые низкие показатели — в Ставропольском крае (1,6 тыс.), Чечне (1 7 тыс.), Липецкой области (2,2 тыс.), на Чукотке (2,4 тыс.) и в Севастополе (2,6 тыс.).

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#здоровье #дети
2

Комментарии (3)

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s

6 минут назад
Уже в лаптях ходим, откуда жирку взяться?
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Да и с онкологией

23 минуты назад
Житель, не пожируешь...
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Житель

57 минут назад
Ну так, денег нет - жировать не с чего....
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