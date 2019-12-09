В Липецкой области туман и до +5

В ближайшие трое суток в Липецкой области на фоне повышенного атмосферного давления будет преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят около нуля градусов, что на 5-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман, ночью на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, с переходом на южный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет от 0 до 5 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью на дорогах гололедица.



Температура ночью будет около нуля градусов, днем она составит от 0 до 2 градусов тепла.



День 10 декабря стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 27 градусов мороза.



