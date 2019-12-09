26 минут назад
В Липецкой области туман и до +5
В ближайшие трое суток в Липецкой области на фоне повышенного атмосферного давления будет преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят около нуля градусов, что на 5-6 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью на дорогах гололедица.
Температура ночью будет около нуля градусов, днем она составит от 0 до 2 градусов тепла.
День 10 декабря стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 27 градусов мороза.
васька-бот