Погода в Липецке

26 минут назад

В Липецкой области туман и до +5

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#туман #потепление
В Липецкой области туман и до +5

В ближайшие трое суток в Липецкой области на фоне повышенного атмосферного давления будет преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят около нуля градусов, что на 5-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман, ночью на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, с переходом на южный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет от 0 до 5 градусов тепла.

 В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью на дорогах гололедица.

Температура ночью будет около нуля градусов, днем она составит от 0 до 2 градусов тепла.

День 10 декабря стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 27 градусов мороза.

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#туман #потепление

Комментарии (1)

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васька-бот

12 минут назад
Чтоб зимой жара ударила под +30 !
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