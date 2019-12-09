Главный налоговик Липецкой области призвал бизнес сообщать о злоупотреблениях правами

Жаловаться можно как на своих контрагентов, чьи манипуляции с законом могут ударить по собственному бизнесу, так и на действия налоговиков.

Два года назад в Налоговом кодексе РФ правоведы официально очертили границы законного получения налоговой выгоды и определили, что отнести к злоупотреблениям правами. Обсуждение темы активно велось в Госдуме с 2006 года. Законотворцы работали над положениями, которые позволят ликвидировать недобросовестную конкуренцию в части, касающейся налогов, защититься от фирм-однодневок, прекратят необоснованно использовать налоговые льготы, а для самой налоговой службы установят более жесткие правила налоговых проверок.



Как этот закон работает и как воспользоваться своими правами, предпринимателям рассказал руководитель управления ФНС России по Липецкой области Станислав Гусев на встрече, которая прошла в Липецком РСПП. Круглый стол вела заместитель председателя правления-исполнительный директор регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области» Ольга Митрохина.



«В 2017 году в Налоговом кодексе Российской Федерации появилась ст. 54.1 «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов». Это новый подход к проблеме злоупотребления налогоплательщиками своими правами», - пояснил Станислав Гусев.



Так, организация не относится к фирмам-однодневкам, если она выполняет какую-либо деятельность — производит товар, предоставляет услугу. Есть люди, которые работают на предприятии, компания реже или чаще, разными способами дает рекламу, заявляя о себе. Взаимодействие между компаниями через движение финансов сегодня хорошо прослеживается - оно фиксируется системой внутреннего контроля за движением НДС внутри страны. «Если предприятие пытается схитрить, использовать для получения НДС фирму-однодневку, разрыв в цепочке виден сразу. Тогда мы начинаем проверять эти слабые звенья — кстати, в свое время их было очень много в агропромышленных компаниях между производителями сырья и конечной продукции. В результате непонятные посредники исчезали — или банкротились и начинали работать «с нуля», или просто уходили с рынка».



Компаниям становится невыгодно использовать фирмы-однодневки, предприятия ищут новые схемы для получения незаконного дохода, популярность набирает использование буферной компании. Такая организация, не имея классических признаков однодневки, не позволяет налоговикам обвинить «белую» компанию в операциях с заведомо незаконопослушными контрагентами. Фирма-посредник имеет вполне живых и реально действующих директоров, находится по юридическим адресам, своевременно сдает отчетность и платит налоги. Правда, налоговая нагрузка у нее очень низкая: она делает минимальную наценку на товар, соответственно показывая в своей отчетности чисто символическую прибыль. Здесь налоговики также проводят проверки.



Злоупотребления могут проявить и сами сотрудники налоговой, отметил Станислав Гусев. Например, при запросах излишней информации о деятельности предприятия или запросам дубликатов уже полученных в рамках проверки документов. «Попрошу вас всех — присылайте нам (можно анонимно), какие запросы по вашим оценкам могут относиться к избыточным и почему: хорошо, если аргументы помогут составить ваши бухгалтера и юристы, которые чаще всего общаются с нашей службой». По словам главного налоговика региона сейчас идет адаптация нормы кодекса к реальной практике, такие подсказки со стороны бизнеса помогут быстрее выработать четкие критерии необходимых или излишних запросов.



Предприниматели посетовали, что не всегда получают от специалистов отдела по работе с налогоплательщиками конкретные ответы. «Исходя из практики, отмечу — заметная часть вопросов носит теоретический характер. Например, почему транспортный налог оказался выше ожидаемого вами. Конечно, в этом случае вам укажут на статью закона. Конкретный ответ подготовят, если вы предоставите документы по вашей ситуации — по тому же транспортному налогу напишете марку автомобиля, год выпуска, предыдущий налог».



В конце встречи Станислав Гусев пожелал всем стабильности: «Хочу, чтобы все мы могли пожить в условиях, когда законодательство не будет меняться хотя бы лет пять, зато будет нарабатываться судебная практика, которая позволит чувствовать себя уверенно в правовом поле и нам, налоговикам, и вам, предпринимателям».



«Стало хорошей традицией приглашать для диалога с предпринимателями руководителей налоговой службы, чтобы узнать о новых актах и положениях. Мы рады, что ведомство поддерживает эти встречи», - отметила Ольга Митрохина.

