В районе площади Героев на час ограничат продажу алкоголя

Как сообщают в городском управлении потребительского рынка, в среду 11 декабря в Липецке ограничат розничную продажу алкоголя. В этот день с 13:00 до 14:00 у мемориала «Скорбящие матери» на площади Героев состоится мероприятие, посвященное 25-летию начала первой чеченской кампании. Предполагается, что его участниками станут около 200 человек.



Согласно действующему законодательству розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения мероприятий.



