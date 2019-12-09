Общество

49 минут назад

В районе площади Героев на час ограничат продажу алкоголя

1 241
#алкоголь
1
В районе площади Героев на час ограничат продажу алкоголя
Как сообщают в городском управлении потребительского рынка, в среду 11 декабря в Липецке ограничат розничную продажу алкоголя. В этот день с 13:00 до 14:00 у мемориала «Скорбящие матери» на площади Героев состоится мероприятие, посвященное 25-летию начала первой чеченской кампании. Предполагается, что его участниками станут около 200 человек.

Согласно действующему законодательству розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения мероприятий.

1 241
#алкоголь
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Анна Ванна

35 минут назад
оГород48, а розничную продажу алкоголя ограничат 2 раза, или дважды, или очень серьезно?
ответить

Еще в рубрике

Нового начальника полиции в Липецке ждут уже на этой неделе
#полиция #кадры #назначение
Нового начальника полиции в Липецке ждут уже на этой неделе

29 минут назад

Общество
В районе площади Героев ограничат торговлю спиртным
#митинг #торговля
3
В районе площади Героев ограничат торговлю спиртным

сегодня, 10:11

Общество
Магазин оштрафовали за слишком низкие цены
#штраф #торговля #алкоголь
22
Магазин оштрафовали за слишком низкие цены

сегодня, 09:58

Общество
Липчане отправят в Донбасс новогодние подарки
#подарки #акция
13
Липчане отправят в Донбасс новогодние подарки

сегодня, 09:32

Общество
Липчане ведут достаточно здоровый образ жизни
#ЗОЖ #рейтинг
13
Липчане ведут достаточно здоровый образ жизни

сегодня, 07:49

Общество
На берегу Сосны разбили «фрицев», спасая столицу страны…
#Елец #реконструкция #сражение
23
На берегу Сосны разбили «фрицев», спасая столицу страны…

вчера, 19:31

Общество