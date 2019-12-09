Общество

сегодня, 10:11

В районе площади Героев ограничат торговлю спиртным

3 367
#митинг #торговля
2
В районе площади Героев ограничат торговлю спиртным

11 декабря состоится митинг, посвященный 25-летию начала войны в Чечне.

Как сообщают в городском управлении потребительского рынка, в среду 11 декабря в Липецке снова ограничат розничную продажу алкоголя. В этот день с 13:00 до 14:00 у мемориала «Скорбящие матери» на площади Героев состоится мероприятие, посвященное 25-летию начала первой чеченской кампании. Предполагается, что его участниками станут порядка 200 человек.

Согласно соответствующей статье Федерального закона, розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения мероприятий.
3 367
#митинг #торговля
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Фрэнк Гудвин

44 минуты назад
А мой друг, чья фамилия среди прочих есть на площади Героев, выпить был не дурак, царство ему небесное.
ответить

Ваш

51 минуту назад
Клоуны - реконструкторы будут проводить реконструкцию новогоднего штурма Грозного?
ответить

Алкаш

сегодня, 10:16
А как же 100 грамм фронтовых?
ответить

Еще в рубрике

Нового начальника полиции в Липецке ждут уже на этой неделе
#полиция #кадры #назначение
Нового начальника полиции в Липецке ждут уже на этой неделе

27 минут назад

Общество
В районе площади Героев на час ограничат продажу алкоголя
#алкоголь
1
В районе площади Героев на час ограничат продажу алкоголя

46 минут назад

Общество
Магазин оштрафовали за слишком низкие цены
#штраф #торговля #алкоголь
22
Магазин оштрафовали за слишком низкие цены

сегодня, 09:58

Общество
Липчане отправят в Донбасс новогодние подарки
#подарки #акция
12
Липчане отправят в Донбасс новогодние подарки

сегодня, 09:32

Общество
Липчане ведут достаточно здоровый образ жизни
#ЗОЖ #рейтинг
13
Липчане ведут достаточно здоровый образ жизни

сегодня, 07:49

Общество
На берегу Сосны разбили «фрицев», спасая столицу страны…
#Елец #реконструкция #сражение
23
На берегу Сосны разбили «фрицев», спасая столицу страны…

вчера, 19:31

Общество