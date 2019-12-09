Липчане отправят в Донбасс новогодние подарки

Гостинцы собирают в управлении молодежной политики.

До 17:30 вторника, 10 декабря, в управлении молодежной политики (Советская,7) идет прием подарков для детей Донбасса - юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Как сообщили GOROD48 в управлении, таким сбором ведомство занимается впервые, и пока активного отклика на акцию нет.



- Мы ориентируем наш призыв на рабочую молодежь и взрослых, которые имеют свободные средства, чтобы порадовать детей Донбасса, - уточнили в управлении молодежной политики. - Можно приносить игрушки, развивающие игры, книги, сладости, канцтовары, одежду. Будем рады любому вкладу.



Помимо подарков к Новому году в Луганск отправится адресная помощь. Нуждающимся украинцам отправят целую «ГАЗель» предметов первой необходимости. Сбором помощи для луганчан в Липецкой области занимается бывший преподаватель липецкого педуниверситета. У женщины есть список тех луганских семей, кому особо нужна поддержка.