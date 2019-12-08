В России

сегодня, 08:29

София Ротару расстроена из-за скандала вокруг ее выступлений в России

151
Певец Николай Басков рассказал о реакции Софии Ротару на травлю в связи с решением возобновить концерты в России. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Super.Ru.

«Когда я ей звонил, она была просто подавлена. Какие-то люди в один момент захотели перечеркнуть все, что она делала 50 лет для нашей российской, советской эстрады, это неправильно», — сказал артист. Он добавил, что Ротару всегда была вне политики и «стала заложницей обстоятельств».

Ранее Басков назвал скандал вокруг Ротару открытой травлей и признался, что ему неприятно читать «пышущие ненавистью» комментарии в адрес «поистине великой» звезды.

17 ноября стало известно, что украинская певица София Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды Ретро FM». После этого глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что министерство культуры должно иметь инструменты воздействия на артистов, которые критикуют Россию, «но когда нужно заработать — едут». В связи с этим он призвал игнорировать концерты Ротару.
151

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

За рулём машины, сбившей группу детей в Нижнем Новгороде, был сын замначальника УМВД
За рулём машины, сбившей группу детей в Нижнем Новгороде, был сын замначальника УМВД

сегодня, 07:26

В России
Минэкономразвития проверит эффективность нацпроекта по труду

06.12.2019 17:08

В России
В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

06.12.2019 17:05

В России
Известный музыкант заявил о деградации русских
3
Известный музыкант заявил о деградации русских

06.12.2019 16:18

В России
Родители при разводе будут нести дополнительные траты
#развод #дети #алименты
Родители при разводе будут нести дополнительные траты

06.12.2019 16:07

В России
Директор школы выстрелил в ребенка
#выстрел #ранение
1
Директор школы выстрелил в ребенка

06.12.2019 16:00

В России