За рулём машины, сбившей группу детей в Нижнем Новгороде, был сын замначальника УМВД

Расследованием уголовного дела займётся региональное управление Следственного комитета РФ.

Автомобиль, который въехал в толпу людей в Нижнем Новгороде, принадлежит бывшему заместителю начальника областного УМВД России генерал-майору юстиции Александру Пильганову. Но, как стало известно Лайфу, за рулём был его сын Виктор, а сам генерал в момент ДТП находился на пассажирском сиденье, сообщает life.ru Мужчина отказался от медосвидетельствования.Расследованием уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения" займётся Следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

В результате ДТП погибла мать одного из школьников, сопровождавшая их в театр. С различными травмами были госпитализированы девять человек. Лайф опубликовал список пострадавших и видео с места аварии.