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За рулём машины, сбившей группу детей в Нижнем Новгороде, был сын замначальника УМВД
Расследованием уголовного дела займётся региональное управление Следственного комитета РФ.
Мужчина отказался от медосвидетельствования.
Расследованием уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения" займётся Следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
В результате ДТП погибла мать одного из школьников, сопровождавшая их в театр. С различными травмами были госпитализированы девять человек. Лайф опубликовал список пострадавших и видео с места аварии.
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