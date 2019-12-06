В России
22 минуты назад
Родители при разводе будут нести дополнительные траты
Цель законопроекта — защита интересов детей.
Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, который позволит судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребенка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильем, пишет ТАСС.
Законопроект направлен на "обеспечение защиты жилищных прав несовершеннолетнего ребенка при разводе родителей, в том числе путем привлечения родителя, проживающего отдельно от ребенка, к участию в несении им дополнительных обязательств, связанных с обеспечением несовершеннолетнего ребенка жилым помещением", говорится в пояснительной записке.
Соответствующие изменения предоставят возможность суду в каждом случае оценивать ситуацию с учётом всех сложившихся обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребёнка и родителя, который выплачивает алименты.
Как отмечают авторы, законопроект направлен на уточнение исключительных обстоятельств, при которых каждый из родителей может быть привлечён судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.
Законопроект направлен на "обеспечение защиты жилищных прав несовершеннолетнего ребенка при разводе родителей, в том числе путем привлечения родителя, проживающего отдельно от ребенка, к участию в несении им дополнительных обязательств, связанных с обеспечением несовершеннолетнего ребенка жилым помещением", говорится в пояснительной записке.
Соответствующие изменения предоставят возможность суду в каждом случае оценивать ситуацию с учётом всех сложившихся обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребёнка и родителя, который выплачивает алименты.
Как отмечают авторы, законопроект направлен на уточнение исключительных обстоятельств, при которых каждый из родителей может быть привлечён судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.