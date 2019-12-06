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22 минуты назад

Родители при разводе будут нести дополнительные траты

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#развод #дети #алименты
Родители при разводе будут нести дополнительные траты

Цель законопроекта — защита интересов детей.

Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, который позволит судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребенка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильем, пишет ТАСС.

Законопроект направлен на "обеспечение защиты жилищных прав несовершеннолетнего ребенка при разводе родителей, в том числе путем привлечения родителя, проживающего отдельно от ребенка, к участию в несении им дополнительных обязательств, связанных с обеспечением несовершеннолетнего ребенка жилым помещением", говорится в пояснительной записке.

Соответствующие изменения предоставят возможность суду в каждом случае оценивать ситуацию с учётом всех сложившихся обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребёнка и родителя, который выплачивает алименты.

Как отмечают авторы, законопроект направлен на уточнение исключительных обстоятельств, при которых каждый из родителей может быть привлечён судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.
66
#развод #дети #алименты

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