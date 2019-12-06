Директор школы выстрелил в ребенка

Руководителя учреждения образования отправили под суд.

24 апреля директор школы стрелял возле дома по мишеням из пневматической винтовки в Курске. Мужчина закончил стрельбу, пошёл закрывать ворота и по неосторожности нажал на спусковой крючок. Произошёл выстрел, и пуля попала в ногу и живот ребёнка, который в этот момент проезжал на велосипеде. Малыш получил проникающее ранение органов брюшной полости и телесные повреждения нижних конечностей.



Сейчас школы обвиняют в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело рассматривается мировым судьей судебного участка №4 судебного района Сеймского округа областного центра. Ходатайство следователя о прекращении уголовного преследования в отношении директора с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа отклонили. В ответ на это адвокат директора подал апелляцию. В скором времени ее рассмотрит суд.