В России
57 минут назад
Известный композитор не хотел оскорбить российскую публику
Зрители из России не кажутся Раймонду Паулсу слишком навязчивыми.
Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс в интервью изданию Apollo заявил, что в Латвии цветы после концерта дарят не так навязчиво, как в России. Интервью с ним было опубликовано 5 декабря.
- Наши люди не такие навязчивые, как в России после концерта, там совсем другая атмосфера. Я выходил после концерта с Пугачевой и видел, что происходит с этими людьми. Да, у нас тоже подходят, дарят цветы, но это так сердечно и ненавязчиво, — отметил музыкант.
Сам композитор позже назвал абсолютным идиотизмом и ерундой фразу о навязчивых россиянах, которую ему приписывают. «Я всегда, наоборот, говорил, что русская публика намного отзывчивее, чем латышская публика", пояснил Паулс. Ранее на вопрос об отношении к россиянам Раймонд Паулс напомнил, что его жена русская, напоминает РИА Новости.
Паулс родился в Риге в 1936 году. Закончил консерваторию по классам фортепиано и композиции. Автор многих популярных песен и мелодий к фильмам. С 1985 года был депутатом Верховного совета Латвийской ССР, в 1989–1993 годах — министром культуры Латвии. В 1999 году баллотировался в президенты страны, но снял свою кандидатуру, дают справку «Известия».
- Наши люди не такие навязчивые, как в России после концерта, там совсем другая атмосфера. Я выходил после концерта с Пугачевой и видел, что происходит с этими людьми. Да, у нас тоже подходят, дарят цветы, но это так сердечно и ненавязчиво, — отметил музыкант.
Сам композитор позже назвал абсолютным идиотизмом и ерундой фразу о навязчивых россиянах, которую ему приписывают. «Я всегда, наоборот, говорил, что русская публика намного отзывчивее, чем латышская публика", пояснил Паулс. Ранее на вопрос об отношении к россиянам Раймонд Паулс напомнил, что его жена русская, напоминает РИА Новости.
Паулс родился в Риге в 1936 году. Закончил консерваторию по классам фортепиано и композиции. Автор многих популярных песен и мелодий к фильмам. С 1985 года был депутатом Верховного совета Латвийской ССР, в 1989–1993 годах — министром культуры Латвии. В 1999 году баллотировался в президенты страны, но снял свою кандидатуру, дают справку «Известия».