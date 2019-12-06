Происшествия
сегодня, 11:54
Яму, в которой чуть не утонул первоклашка, закопали
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А вот хозяйка дома, по вине которой на улице Известковой образовалась смертельная ловушка, осталась без воды.
Энергетики закопали яму, в которой на минувших выходных едва не утонул семилетний мальчик. Оказалось, что это должна была сделать владелица дома, по заявке которой вырыли траншею, но женщина на предписание энергетиков не выполнила.
- К нам поступила жалоба о том, что на улице Известковая, 6 произошла утечка и вода затопила вырытую собственницей яму. Сотрудники ЛГЭКа выдали жительнице этого дома акт предписания на устранение повреждения еще 21 ноября. Однако женщина не приняла никаких мер предосторожности по ограждению заполненного водой котлована. Вчера сотрудники ЛГЭКа отключили аварийный трубопровод от подачи воды и закопали яму, - сообщила GOROD48 пресс-секретарь АО «ЛГЭК» Елена Каргашина.
Напомним, что в яме на улице Известковой чуть не утонул 7-летний мальчик. Ребенок забежал на лед, которым покрылась траншея и провалился в воду.
Яму выкопали по просьбе хозяйки дома №6 на месте порыва пластиковой водопроводной трубы. Рабочие выяснили, что причиной утечки воды стал хомут на прохудившейся трубе. Когда хомут сняли, вода мгновенно наполнила котлован. Умельцы развели руками и уехали, а траншея осталась.
- К нам поступила жалоба о том, что на улице Известковая, 6 произошла утечка и вода затопила вырытую собственницей яму. Сотрудники ЛГЭКа выдали жительнице этого дома акт предписания на устранение повреждения еще 21 ноября. Однако женщина не приняла никаких мер предосторожности по ограждению заполненного водой котлована. Вчера сотрудники ЛГЭКа отключили аварийный трубопровод от подачи воды и закопали яму, - сообщила GOROD48 пресс-секретарь АО «ЛГЭК» Елена Каргашина.
Напомним, что в яме на улице Известковой чуть не утонул 7-летний мальчик. Ребенок забежал на лед, которым покрылась траншея и провалился в воду.
Яму выкопали по просьбе хозяйки дома №6 на месте порыва пластиковой водопроводной трубы. Рабочие выяснили, что причиной утечки воды стал хомут на прохудившейся трубе. Когда хомут сняли, вода мгновенно наполнила котлован. Умельцы развели руками и уехали, а траншея осталась.
891