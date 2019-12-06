В России

сегодня, 10:49

США расширили санкции в отношении России из-за хакеров

119
#санкции #киберпреступность
США расширили санкции в отношении России из-за хакеров

Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.

Минфин США ввел в четверг санкции за киберпреступления против 17 физических и семи юридических лиц, зарегистрированных в России, говорится в заявлении ведомства. Некоторые из попавших под американские санкции являются гражданами РФ, сообщает «Интерфакс».

Все компании из списка зарегистрированы в России. Речь идет о следующих компаниях: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Санкции против Evil Corp вводятся за хакерские атаки. Evil Corp в сообщении названа "российской киберпреступной организацией, ответственной за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex". Среди жертв хакеров - Bank of America и несколько других американских банков. Кроме того, одному из попавших под санкции граждан РФ - Максиму Якубцу - предъявлены обвинения судом Небраски за киберпреступления. Его Минюст США считает организатором группировки, совершавшей преступления в сфере киберпространства. За информацию, которая поможет найти этого человека или признать его виновным, США обещают награду в $5 млн.

Аналогичные обвинения предъявили Игорю Турашеву, проживающему, по данным властей США, в России, уточняет РИА Новости. Как заявляет обвинение, россияне по всему миру "заразили" вредоносной программой несколько сот тысяч компьютеров, в результате чего жертвы атак потеряли в общей сложности свыше 70 миллионов долларов.
119
#санкции #киберпреступность

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Киев взыскал с «Газпрома» $ 2,1 млрд
#газ #долг
Киев взыскал с «Газпрома» $ 2,1 млрд

сегодня, 10:43

В России
Судно с россиянами арестовали в Сингапуре
#санкции
Судно с россиянами арестовали в Сингапуре

сегодня, 10:29

В России
Раскрыты самые популярные схемы обмана вкладчиков
#банк
Раскрыты самые популярные схемы обмана вкладчиков

сегодня, 10:17

В России
Ступень ракеты может упасть в Тюменской области
#космос #ракета
Ступень ракеты может упасть в Тюменской области

вчера, 16:27

В России
Таксист изнасиловал спящую пассажирку
#такси #изнасилование
1
Таксист изнасиловал спящую пассажирку

вчера, 16:24

В России
Следствие раскрыло подробности убийства Михаила Круга
#Михаил Круг #убийство
Следствие раскрыло подробности убийства Михаила Круга

вчера, 16:18

В России