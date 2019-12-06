сегодня, 10:49
США расширили санкции в отношении России из-за хакеров
Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.
Все компании из списка зарегистрированы в России. Речь идет о следующих компаниях: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Санкции против Evil Corp вводятся за хакерские атаки. Evil Corp в сообщении названа "российской киберпреступной организацией, ответственной за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex". Среди жертв хакеров - Bank of America и несколько других американских банков. Кроме того, одному из попавших под санкции граждан РФ - Максиму Якубцу - предъявлены обвинения судом Небраски за киберпреступления. Его Минюст США считает организатором группировки, совершавшей преступления в сфере киберпространства. За информацию, которая поможет найти этого человека или признать его виновным, США обещают награду в $5 млн.
Аналогичные обвинения предъявили Игорю Турашеву, проживающему, по данным властей США, в России, уточняет РИА Новости. Как заявляет обвинение, россияне по всему миру "заразили" вредоносной программой несколько сот тысяч компьютеров, в результате чего жертвы атак потеряли в общей сложности свыше 70 миллионов долларов.