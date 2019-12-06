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Киев взыскал с «Газпрома» $ 2,1 млрд

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#газ #долг
Киев взыскал с «Газпрома» $ 2,1 млрд

И эти деньги попали в бюджет Украины.

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию «Лига.Бизнес» заявил, что реально с «Газпрома» удалось взыскать $2,1 млрд зачтенных в счет потребленного в 2014–2015 годах, но не полностью оплаченного Украиной газа, то есть 45% компенсации, присужденной Киеву в арбитраже в феврале 2018 года. По его словам, эта сумма «почти полностью попала в украинский бюджет», пишет РБК. По его словам, вместе с накопленными процентами Киев рассчитывает взыскать с российской компании еще $3 млрд. «Я думаю, оставшуюся сумму мы получим», — заявил Коболев. Он подчеркнул, что если "Газпром" оставшуюся сумму не вернет, то украинская компания получит разрешения местных судов на продажу его активов.

В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит газа, напоминает РИА Новости. По иску о контрактах на поставки вердикт вынесен в пользу "Газпрома", а по иску о контрактах на транзит "Нафтогазу" присуждено 4,673 миллиарда долларов. Так как арбитры зачли встречные требования, то "Газпром" в итоге должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов.
Российская компания попыталась оспорить решение, однако 27 ноября суд округа Свеа окончательно отклонил апелляцию, ее обжалование невозможно.
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#газ #долг

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