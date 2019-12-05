В России
8 минут назад
Мужчину с украшениями на 30 млн рублей задержали в аэропорту
На багаж пассажира обратили внимание сотрудники «Шереметьево».
Сотрудники таможенной службы в аэропорту Шереметьево изъяли у мужчины незадекларированные ювелирные изделия стоимостью более 30 млн рублей, сообщает RT.
- Незадекларированные ювелирные изделия и драгоценные камни общей стоимостью более 30 млн рублей обнаружили сотрудники Шереметьевской таможни в багаже у остановленного в «зелёном коридоре» пассажира рейса Гонконг — Москва», — указано в заявлении Федеральная таможенная служба. - Согласно заключению эксперта, таможенная стоимость товара превышает 30 млн рублей, а сумма неуплаченных таможенных платежей составляет 10,6 млн рублей
Уточняется, что во время досмотра было обнаружено около 7,4 тыс. огранённых вставок и более 420 ювелирных изделий известных брендов со вставками из камней: цепочки, серьги, браслеты, подвески, кольца, часы. По данным ведомства, гражданин России, у которого были найдены ювелирные изделия, заявил, что содержимое своего багажа видит впервые.
Отмечается, что в действиях россиянина усматриваются признаки преступлений по статьям российского Уголовного кодекса «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов» и «Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершённое в особо крупном размере».
- Незадекларированные ювелирные изделия и драгоценные камни общей стоимостью более 30 млн рублей обнаружили сотрудники Шереметьевской таможни в багаже у остановленного в «зелёном коридоре» пассажира рейса Гонконг — Москва», — указано в заявлении Федеральная таможенная служба. - Согласно заключению эксперта, таможенная стоимость товара превышает 30 млн рублей, а сумма неуплаченных таможенных платежей составляет 10,6 млн рублей
Уточняется, что во время досмотра было обнаружено около 7,4 тыс. огранённых вставок и более 420 ювелирных изделий известных брендов со вставками из камней: цепочки, серьги, браслеты, подвески, кольца, часы. По данным ведомства, гражданин России, у которого были найдены ювелирные изделия, заявил, что содержимое своего багажа видит впервые.
Отмечается, что в действиях россиянина усматриваются признаки преступлений по статьям российского Уголовного кодекса «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов» и «Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершённое в особо крупном размере».