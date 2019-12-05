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8 минут назад

Мужчину с украшениями на 30 млн рублей задержали в аэропорту

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#украшение #таможня #аэропорт
Мужчину с украшениями на 30 млн рублей задержали в аэропорту

На багаж пассажира обратили внимание сотрудники «Шереметьево».

Сотрудники таможенной службы в аэропорту Шереметьево изъяли у мужчины незадекларированные ювелирные изделия стоимостью более 30 млн рублей, сообщает RT.

- Незадекларированные ювелирные изделия и драгоценные камни общей стоимостью более 30 млн рублей обнаружили сотрудники Шереметьевской таможни в багаже у остановленного в «зелёном коридоре» пассажира рейса Гонконг — Москва», — указано в заявлении Федеральная таможенная служба. -  Согласно заключению эксперта, таможенная стоимость товара превышает 30 млн рублей, а сумма неуплаченных таможенных платежей составляет 10,6 млн рублей

Уточняется, что во время досмотра было обнаружено около 7,4 тыс. огранённых вставок и более 420 ювелирных изделий известных брендов со вставками из камней: цепочки, серьги, браслеты, подвески, кольца, часы. По данным ведомства, гражданин России, у которого были найдены ювелирные изделия, заявил, что содержимое своего багажа видит впервые.

Отмечается, что в действиях россиянина усматриваются признаки преступлений по статьям российского Уголовного кодекса «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов» и «Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершённое в особо крупном размере».
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#украшение #таможня #аэропорт

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