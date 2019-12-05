В России
22 минуты назад
Ургант встал на защиту Познера
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Комедиант не считает его врагом России.
Высказывания актёра Дмитрия Певцова в адрес журналиста Владимира Познера, которого он называет «совсем чужим для России» и «предателем Родины», телеведущий Иван Ургант назвал резким заявлением, пишет ИА REGNUM. Иван Ургант высмеял слова Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель. «Врагом России назвал! <...> Назвал бы просто "враг народа" и все», — пошутил он и предложил актеру поехать вместе в Европу и снять фильм «По самые Нидерланды».
Актер Дмитрий Певцов, назвавший телеведущего Владимира Познера «врагом России», отказался от его предложения устроить дебаты перед большой аудиторией. Певцов изучил биографию Познера и теперь ему «по поводу этого человека все ясно». Дела журналиста он назвал «мерзостью», сообщило издание Daily Storm. Ранее Познер назвал противников абортов «мракобесами», а сам запрет на искусственное прерывание беременности — «возвратом в Средневековье». По мнению Певцова, телеведущий хочет, чтобы «страна вымерла». А обладание несколькими паспортами говорит о наплевательском отношении Познера к судьбе России.
Актер Дмитрий Певцов, назвавший телеведущего Владимира Познера «врагом России», отказался от его предложения устроить дебаты перед большой аудиторией. Певцов изучил биографию Познера и теперь ему «по поводу этого человека все ясно». Дела журналиста он назвал «мерзостью», сообщило издание Daily Storm. Ранее Познер назвал противников абортов «мракобесами», а сам запрет на искусственное прерывание беременности — «возвратом в Средневековье». По мнению Певцова, телеведущий хочет, чтобы «страна вымерла». А обладание несколькими паспортами говорит о наплевательском отношении Познера к судьбе России.
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