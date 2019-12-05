В России

28 минут назад

Медведев ответил блогерше насчет закрытия YouTube

87
#Рунет #Медведев

Работа площадки в России зависит от самой площадки.

Блогер Анастасия Ивлеева спросила у премьер-министра России Дмитрия Медведева, как повлияет введение закона о защите Рунета на жизнь тех, чей доход напрямую связан со Всемирной сетью, и планируется ли в связи с этим законом закрытие YouTube.

- Что касается производителей контента, то их благополучие, мне кажется, зависит от самих производителей контента, от того, насколько они сами по себе успешны. Если это интересно, будут смотреть, это можно монетизировать, А не будет интересно, не будут смотреть, - цитирует Медведева РИА Новости. Медведев отметил, что политика видеохостинга «тоже меняется». - Они делают ее более строгой и в части авторских прав, и в части коммерческого соглашения, и целого ряда других аспектов, которые связаны с коммерциализацией интернет-среды.

Медведев добавил, что у властей нет планов закрыть доступ к видеохостингу YouTube на территории России.
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#Рунет #Медведев

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