Происшествия

59 минут назад

Улица Космонавтов встала в пробке из-за ДТП с автобусом

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#авария #ДТП
Улица Космонавтов встала в пробке из-за ДТП с автобусом

Авария произошла возле нового пешеходного перехода.

В 08:25 на улице Космонавтов столкнулись автобус №322 и кроссовер. ДТП произошло возле нового пешеходного перехода у выезда с улицы Звездной. Кроссовер при маневре угодил в задний бампер пассажирского транспорта. Водитель автобуса высадил пассажиров.

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Из-за аварии на улице Космонавтов в сторону центра образовалась внушительная пробка. Участники ДТП заняли практически полторы полосы движения. Пробка тянется от площади Космонавтов, скорость движения на участке не превышает 10 км/ч.
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#авария #ДТП

Комментарии (5)

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Сергей

14 минут назад
Николаич, побыстрей там оформляй
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водитель

19 минут назад
Давно этот пешеходный переход стал новым? Новый там светофор.
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Сепар

31 минуту назад
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Викторм

44 минуты назад
Как обычно. Из-за одного мудня-торопыги полгорода колом стоит...
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^_^

48 минут назад
авария на кольце танка; октябрьском мосту; на кольце трактора; на ул 9-го мая!! это только по моему ходу движения сегодня, что гололёд, снегопад??? рукажоп, а не водилы
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