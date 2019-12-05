Улица Космонавтов встала в пробке из-за ДТП с автобусом

Авария произошла возле нового пешеходного перехода.

В 08:25 на улице Космонавтов столкнулись автобус №322 и кроссовер. ДТП произошло возле нового пешеходного перехода у выезда с улицы Звездной. Кроссовер при маневре угодил в задний бампер пассажирского транспорта. Водитель автобуса высадил пассажиров.Из-за аварии на улице Космонавтов в сторону центра образовалась внушительная пробка. Участники ДТП заняли практически полторы полосы движения. Пробка тянется от площади Космонавтов, скорость движения на участке не превышает 10 км/ч.