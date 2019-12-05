12-летний мальчик получил ожог глаза при взрыве петарды

4 декабря в Липецке к врачам обратился 12-летний мальчик, который получил травму глаза во время взрыва петарды. У ребенка диагностировали ожог роговицы.



Петраду мальчик взорвал утром 3 декабря на улице Петра Смородина по дороге в школу.



- Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.