Происшествия

сегодня, 08:44

12-летний мальчик получил ожог глаза при взрыве петарды

4 943
#петарды #травматизм
12-летний мальчик получил ожог глаза при взрыве петарды
4 декабря в Липецке к врачам обратился 12-летний мальчик, который получил травму глаза во время взрыва петарды. У ребенка диагностировали ожог роговицы.

Петраду мальчик взорвал утром 3 декабря на улице Петра Смородина по дороге в школу.

- Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. 
4 943
#петарды #травматизм

Комментарии (4)

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Мальчик

3 минуты назад
Дед Мороз,пришли мне два пальчика и глазик.Те петарды ,которые я просил на прошлый год,я получил.Спасибо.
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Житель

20 минут назад
Это не петарды виноваты, дети в телефонах сидят в виртуальном мире, в наше время, мы че только не изготавливали и взрывали, на улице надо расти, улица воспитывает настоящих мужчин
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Animal planet.

сегодня, 09:05
Зачем детям петарды продавать?
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Оллля

сегодня, 09:04
Когда же их вообще запретят, сейчас начнется
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