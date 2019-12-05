Происшествия
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12-летний мальчик получил ожог глаза при взрыве петарды
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4 декабря в Липецке к врачам обратился 12-летний мальчик, который получил травму глаза во время взрыва петарды. У ребенка диагностировали ожог роговицы.
Петраду мальчик взорвал утром 3 декабря на улице Петра Смородина по дороге в школу.
- Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Петраду мальчик взорвал утром 3 декабря на улице Петра Смородина по дороге в школу.
- Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
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Мальчик
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Animal planet.
Оллля