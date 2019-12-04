Общество

9 минут назад

Водоснабжение в микрорайоне «Победа» восстановлено

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#ЖКХ #коммунальная авария
Водоснабжение в микрорайоне «Победа» восстановлено

Школа №26 и три многоэтажки более суток провели без холодной воды.

В 18:00 ликвидирована коммунальная авария в микрорайоне «Победа», где вчера днем при строительстве яслей повредили трубу холодного водоснабжения. Как сообщили GOROD48 в ЛГЭКе, специалистам пришлось заменить метровый участок трубы. Водоснабжение школы №26 и прилегающих новостроек восстановлено.

Напомним, вчера в 15:30 во время земляных работ экскаваторщик повредил трубу подачи холодной воды. Сначала строители пытались своими силами заделать прореху, но этого им не удалось. В 16:00 на место вызвали «аварийку», подачу воды прекратили. Строители всю ночь пытались справиться с аварией, но снова безуспешно. Пришедших сегодня утром на занятия школьников отправили по домам. В 10:00 устранять коммунальную аварию прибыл ЛГЭК.
60
#ЖКХ #коммунальная авария

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