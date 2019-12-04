Общество
9 минут назад
Водоснабжение в микрорайоне «Победа» восстановлено
Школа №26 и три многоэтажки более суток провели без холодной воды.
В 18:00 ликвидирована коммунальная авария в микрорайоне «Победа», где вчера днем при строительстве яслей повредили трубу холодного водоснабжения. Как сообщили GOROD48 в ЛГЭКе, специалистам пришлось заменить метровый участок трубы. Водоснабжение школы №26 и прилегающих новостроек восстановлено.
Напомним, вчера в 15:30 во время земляных работ экскаваторщик повредил трубу подачи холодной воды. Сначала строители пытались своими силами заделать прореху, но этого им не удалось. В 16:00 на место вызвали «аварийку», подачу воды прекратили. Строители всю ночь пытались справиться с аварией, но снова безуспешно. Пришедших сегодня утром на занятия школьников отправили по домам. В 10:00 устранять коммунальную аварию прибыл ЛГЭК.
Напомним, вчера в 15:30 во время земляных работ экскаваторщик повредил трубу подачи холодной воды. Сначала строители пытались своими силами заделать прореху, но этого им не удалось. В 16:00 на место вызвали «аварийку», подачу воды прекратили. Строители всю ночь пытались справиться с аварией, но снова безуспешно. Пришедших сегодня утром на занятия школьников отправили по домам. В 10:00 устранять коммунальную аварию прибыл ЛГЭК.