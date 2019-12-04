Общество

47 минут назад

«В районе Липецка – лоскутное одеяло»

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#фотография #авиация
«В районе Липецка – лоскутное одеяло»

Летчик фотографирует землю и пролетающие мимо самолеты 40 лет

Недавно в Архангельске прошла выставка командира «Боинга» Владимира Гомзина. Пилот 40 лет летает, и столько же увлекается фотографией. Сейчас его хобби – делать снимки с воздуха. Это или пролетающий мимо самолет, или города, селения, красивые пейзажи, видимые с воздуха, сообщает Архангельск-онлайн.

Восторг вызвали у летчика и окрестности Липецка, увиденные из кабины лайнера. «В районе Липецка — как лоскутное одеяло — овражки, маленькие речки. А между ними поля — все разного цвета, — описывает увиденное Владимир.




Фото: www.instagram.com/_vg_154

985
#фотография #авиация

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