В России
59 минут назад
Пельш опроверг слухи о своей экстренной госпитализации
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СМИ «отправили» шоумена практически в реанимацию.
- Я не госпитализирован. Я прохожу плановую проверку. Сегодня вечером отправлюсь домой, - сообщил ведущий Валдис Пельш в эфире радиостанции «Говорит Москва». - Все в порядке, не беспокойтесь, о госпитализации речь не идет.
Ранее СМИ распространили сообщения об экстренной госпитализации телеведущего. Так, Рен ТВ сообщало, что шоумен попал в больницу после жалоб на давящие боли в груди. Валдису Пельшу якобы стало плохо после физических нагрузок. Сейчас медики выясняют, по данным Рен ТВ, что случилось с артистом.
Ранее СМИ распространили сообщения об экстренной госпитализации телеведущего. Так, Рен ТВ сообщало, что шоумен попал в больницу после жалоб на давящие боли в груди. Валдису Пельшу якобы стало плохо после физических нагрузок. Сейчас медики выясняют, по данным Рен ТВ, что случилось с артистом.
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