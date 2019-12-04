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Мужчина открыл огонь по прохожим

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#стрельба
Мужчина открыл огонь по прохожим

Выстрелом из окна он убил женщину.

Мужчина открыл огонь на перекрёстке улиц Писарева и Вильямса в Перми, сообщают «Аргументы и факты». Очевидцы слышали восемь выстрелов. Стрелка задержали росгвардейцы, сейчас на месте преступления работают сотрудники Следственного комитета по Пермскому краю.

Сотрудника управления Росгвардии по Пермскому краю Михаила Немтинова, который утром был ранен при задержании стрелявшего на улице мужчины, представят к госнаграде. Об этом в своем Instagram написал глава региона Максим Решетников. Семье погибшей будет выплачена финподдержка в размере 500 тысяч рублей, пострадавшим – от 200 до 400 тысяч рублей, в зависимости от тяжести повреждений. Также пострадавшим и их семьям оказывается психологическая помощь.

По информации следователей, огонь по людям открыл ранее судимый 50-летний житель Орджоникидзевского района Перми. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он открыл стрельбу в своём доме, затем вышел на улицу и продолжил стрелять.

- Мужчина, по всей видимости, находясь под воздействием сильнодействующих веществ, открыл огонь из окна квартиры, затем он с ружьем вышел на улицу и открыл огонь по прохожим. Погибла проходившая мимо женщина, - сказал источник «Интерфакса».
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#стрельба

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