Общество
сегодня, 14:42
Пять липецких школ остаются на карантине
Два класса завтра уже выходят на занятия.
Вынужденные каникулы из-за сезонной заболеваемостью ОРВИ среди школьников продолжаются в пяти классах пяти школ Липецка. Это школы №№ 4,30, 42, 49 и 62. Как сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка, завтра с карантина на занятия уже выходят два класса в школах №49 и 62.
Как ранее сообщал GOROD48, по данным Роспотребнадзора в Липецкой области ОРВИ заболели уже 5 510 человек. У некоторых из пациентов «вирусы гриппа выявляются в единичных случаях», т.е. первые заболевшие уже появились. Большинство заболевших по-прежнему составляют дети до 14 лет – 77%. Две трети больных проживают в самом Липецке – 3 855 человек или 70 %.
Как ранее сообщал GOROD48, по данным Роспотребнадзора в Липецкой области ОРВИ заболели уже 5 510 человек. У некоторых из пациентов «вирусы гриппа выявляются в единичных случаях», т.е. первые заболевшие уже появились. Большинство заболевших по-прежнему составляют дети до 14 лет – 77%. Две трети больных проживают в самом Липецке – 3 855 человек или 70 %.
Пенсионер
школьник Вася