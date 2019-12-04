Общество

сегодня, 14:42

Пять липецких школ остаются на карантине

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#карантин
Пять липецких школ остаются на карантине

Два класса завтра уже выходят на занятия.

Вынужденные каникулы из-за сезонной заболеваемостью ОРВИ среди школьников продолжаются в пяти классах пяти школ Липецка. Это школы №№ 4,30, 42, 49 и 62. Как сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка, завтра с карантина на занятия уже выходят два класса в школах №49 и 62.

Как ранее сообщал GOROD48, по данным Роспотребнадзора в Липецкой области ОРВИ заболели уже 5 510 человек. У некоторых из пациентов «вирусы гриппа выявляются в единичных случаях», т.е. первые заболевшие уже появились. Большинство заболевших по-прежнему составляют дети до 14 лет – 77%. Две трети больных проживают в самом Липецке – 3 855 человек или 70 %.
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#карантин

Комментарии (2)

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Пенсионер

17 минут назад
Закройте их все ! Сечас в школе учат полных Баранов по новой программе Единой России !
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школьник Вася

46 минут назад
Лучше бы сразу во все школы пришёл, чтобы сразу, наверняка!
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