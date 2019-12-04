Общество
сегодня, 14:20
Вызывавшие «легкий трепет» в мэрии ясли на улице Папина достроят на следующей неделе
Подрядная организация, начавшая строительство объекта летом, вышла на финишную прямую.
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Как уже писал GOROD48, в Липецке в этом году должны сдать в эксплуатацию семь ясельных корпусов в разных районах города. На шести из них, по словам первого заместителя главы Липецка Михаила Щербакова, закончены все отделочные работы, а вот седьмой объект - ясли на улице Папина, который начали строить только летом - подрядная организация готова сдать заказчику уже на следующей неделе. А ведь еще в конце октября у руководителя МКУ «Управление строительства города Липецка» Сергея Алпатова состояние этого корпуса вызывало, по его словам, легкий трепет.
- Мы поднажали и сегодня я могу сказать, что этот ясельный корпус мы сдадим даже не 15 декабря, что я обещал ранее, а на несколько дней раньше, - сообщил сегодня GOROD48 директор ООО «Липецксантежмонтаж-1», депутат областного Совета Андрей Бугаков.
Ясли на улице Папина начали возводить позже других в связи с противодействием родительской общественности, требовавшей на территории образовательного учреждения наряду с дошкольным объектом построить еще и стадион для учеников. В итоге стадион сделали в первую очередь, а ясли оставили на потом. К концу октября готовность этого объекта не превышала 55%, а сегодня подрядчик вышел на финишную прямую. Сейчас в ясельном корпусе работают 70 человек. Они шпаклюют, красят, доклеивают облицовочную плитку, настилают линолеум, устанавливают двери, монтируют кухонное оборудование. В здании тепло несмотря на то, что оно пока не подключено к сетям центрального отопления (Алексей Бугаков установил временный обогревательный котел, работающий на пеллетах, тем самым выиграв время на отделочные работы). Кстати, эта же организация уже построила ясли в микрорайоне «Елецкий» и в Сселках.
Сейчас уже можно сказать, что к концу декабря будет сдан в эксплуатацию и ясельный корпус в микрорайоне «Европейский» (он находится в окружении трех стройплощадок). Сам объект уже построен, но его сдаче заказчику мешало отсутствие тепла. ООО «Космос», подрядная организация городского управления строительства, наконец-то провела к зданию теплотрассу (эта работа сопровождалась повреждением кабелей, которые питают электроэнергией жилой дом на улице Стаханова, 56 и площадки ООО «ОДСК-Липецк» и АО «ДСК», на которых строят жилье для обманутых дольщиков). У заказчика есть уверенность, что и этот ясельный корпус будет сдан к концу года.
- Ситуация со строительством ясельных корпусов в Липецке у меня лично сейчас не вызывает опасений, - прокомментировал ситуацию с возведением семи социальных объектов вице-губернатор Анатолий Якутин.
В свою очередь, в мэрии Липецка считают, что к концу года после завершения бумажных процедур, связанных с техническим присоединением новостроек к сетям «Квадры», ГЭСКа и ЛГЭКа, а также процедур по их сертификации, какой-то из ясельных корпусов будет открыт, что станет хорошим новогодним подарком для малышей в возрасте до трех лет.
- Мы поднажали и сегодня я могу сказать, что этот ясельный корпус мы сдадим даже не 15 декабря, что я обещал ранее, а на несколько дней раньше, - сообщил сегодня GOROD48 директор ООО «Липецксантежмонтаж-1», депутат областного Совета Андрей Бугаков.
Ясли на улице Папина начали возводить позже других в связи с противодействием родительской общественности, требовавшей на территории образовательного учреждения наряду с дошкольным объектом построить еще и стадион для учеников. В итоге стадион сделали в первую очередь, а ясли оставили на потом. К концу октября готовность этого объекта не превышала 55%, а сегодня подрядчик вышел на финишную прямую. Сейчас в ясельном корпусе работают 70 человек. Они шпаклюют, красят, доклеивают облицовочную плитку, настилают линолеум, устанавливают двери, монтируют кухонное оборудование. В здании тепло несмотря на то, что оно пока не подключено к сетям центрального отопления (Алексей Бугаков установил временный обогревательный котел, работающий на пеллетах, тем самым выиграв время на отделочные работы). Кстати, эта же организация уже построила ясли в микрорайоне «Елецкий» и в Сселках.
Сейчас уже можно сказать, что к концу декабря будет сдан в эксплуатацию и ясельный корпус в микрорайоне «Европейский» (он находится в окружении трех стройплощадок). Сам объект уже построен, но его сдаче заказчику мешало отсутствие тепла. ООО «Космос», подрядная организация городского управления строительства, наконец-то провела к зданию теплотрассу (эта работа сопровождалась повреждением кабелей, которые питают электроэнергией жилой дом на улице Стаханова, 56 и площадки ООО «ОДСК-Липецк» и АО «ДСК», на которых строят жилье для обманутых дольщиков). У заказчика есть уверенность, что и этот ясельный корпус будет сдан к концу года.
- Ситуация со строительством ясельных корпусов в Липецке у меня лично сейчас не вызывает опасений, - прокомментировал ситуацию с возведением семи социальных объектов вице-губернатор Анатолий Якутин.
В свою очередь, в мэрии Липецка считают, что к концу года после завершения бумажных процедур, связанных с техническим присоединением новостроек к сетям «Квадры», ГЭСКа и ЛГЭКа, а также процедур по их сертификации, какой-то из ясельных корпусов будет открыт, что станет хорошим новогодним подарком для малышей в возрасте до трех лет.
Евдокимов-электрод