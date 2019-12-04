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Врачи пошли под суд за смерть беременной пациентки
Женщина ждала двойню.
Ленинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении врача акушера-гинеколога и заведующей отделением Пермского краевого Перинатального центра. Их признали виновными в причинении смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.
2 ноября 2017 года 33-летняя пермячка поступила в перинатальный центр с угрозой преждевременных родов, напоминает события «Комсомольская правда». В начале декабря женщина почувствовала себя намного хуже. Начался озноб, поднялась температура. Ее увезли в реанимацию. Светлане сделали кесарево сечение, оказалось, что дети умерли в утробе. Спустя два дня женщина умерла от сепсиса. Медики утверждали, что смерть женщины спровоцировали рыбные пресервы, которые пациентке принесли из дома. Они считали, что у нее пищевое отравление. Но экспертиза показала, что в продуктах пищевой инфекции не было. «Дефекты лечения находятся в прямой связи с возникновением сепсиса», решил судья.
Суд приговорил подсудимых к 2,5 годам ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на 2,5 лет каждую.
2 ноября 2017 года 33-летняя пермячка поступила в перинатальный центр с угрозой преждевременных родов, напоминает события «Комсомольская правда». В начале декабря женщина почувствовала себя намного хуже. Начался озноб, поднялась температура. Ее увезли в реанимацию. Светлане сделали кесарево сечение, оказалось, что дети умерли в утробе. Спустя два дня женщина умерла от сепсиса. Медики утверждали, что смерть женщины спровоцировали рыбные пресервы, которые пациентке принесли из дома. Они считали, что у нее пищевое отравление. Но экспертиза показала, что в продуктах пищевой инфекции не было. «Дефекты лечения находятся в прямой связи с возникновением сепсиса», решил судья.
Суд приговорил подсудимых к 2,5 годам ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на 2,5 лет каждую.