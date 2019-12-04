В России
7 минут назад
Автоинспектор застрелил на дороге мужчину
18
Тот угрожал патрулю оружием.
В Ростовской области сотрудник ГИБДД застрелил местного жителя, который открыл по патрулю огонь из пистолета. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета. 3 декабря сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Красносулинский» был остановлен автомобиль за нарушение ПДД. Во время составления протокола к полицейским подошел мужчина и потребовал отпустить нарушителя. Заметив на поясе подошедшего нож, полицейские попросили предъявить документы. Вместо этого мужчина достал из кармана куртки "предмет, по внешним признакам схожий с пистолетом системы Макарова и направил его в голову инспектора ДПС, сообщает издание «Большой Ростов».
Сотрудник полиции потребовал бросить оружие, затем сделал предупредительный выстрел в воздух. После того как оппонент проигнорировал его требования, полицейский сделал несколько выстрелов на поражение.
Установлено, что погибший - 24-летний местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Назначено проведение служебной проверки. Устанавливается правомерность применения полицейскими табельного оружия. Следствие выясняет подробности случившегося.
Сотрудник полиции потребовал бросить оружие, затем сделал предупредительный выстрел в воздух. После того как оппонент проигнорировал его требования, полицейский сделал несколько выстрелов на поражение.
Установлено, что погибший - 24-летний местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Назначено проведение служебной проверки. Устанавливается правомерность применения полицейскими табельного оружия. Следствие выясняет подробности случившегося.
18