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11 минут назад
РПЦ призывает отказаться от закона о домашнем насилии
Так он имеет массу пробелов.
Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия. Об этом говорится в заявлении комиссии, передает «Интерфакс». В заявлении отмечается, что законопроект содержит целый ряд правовых дефектов, что делает его принятие недопустимым, уточняет « Лента».
По мнению РПЦ, закон направлен на создание новой системы правовых норм, которая предполагает «существенное поражение граждан в их правах, сравнимое с ограничениями, налагаемыми на преступников и людей, совершающих административные правонарушения, и даже их превосходящее». В церкви отметили, что законопроект «исходит из фактической презумпции виновности лиц, объявляемых "нарушителями"», не предполагая для них стандартов доказывания предполагаемой вины. Церковь опасается, что «практически любое нормальное человеческое действие может быть признано семейно-бытовым насилием».
Кроме того, патриаршая комиссия уверена, что соавторы законопроекта используют «заведомую ложь», чтобы побиться принятия закона, например, данные о том, что в российских семьях 14 тысяч женщин ежегодно убиваются мужьями. Также в РПЦ отметили, что законопроект поддерживают организации, связанные с «радикальными антисемейным идеологиями», такими как ЛГБТ и феминизм.
По мнению РПЦ, закон направлен на создание новой системы правовых норм, которая предполагает «существенное поражение граждан в их правах, сравнимое с ограничениями, налагаемыми на преступников и людей, совершающих административные правонарушения, и даже их превосходящее». В церкви отметили, что законопроект «исходит из фактической презумпции виновности лиц, объявляемых "нарушителями"», не предполагая для них стандартов доказывания предполагаемой вины. Церковь опасается, что «практически любое нормальное человеческое действие может быть признано семейно-бытовым насилием».
Кроме того, патриаршая комиссия уверена, что соавторы законопроекта используют «заведомую ложь», чтобы побиться принятия закона, например, данные о том, что в российских семьях 14 тысяч женщин ежегодно убиваются мужьями. Также в РПЦ отметили, что законопроект поддерживают организации, связанные с «радикальными антисемейным идеологиями», такими как ЛГБТ и феминизм.