В России
24 минуты назад
Кремль ответил на обвинения в причастности к убийству
Преступление было совершено в Берлине.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал беспочвенными обвинения в причастности российских спецслужб к убийству грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, сообщают «Ведомости».
- Там серьезных подозрений нет, и быть не может. Какое отношение к российским властям? Это абсолютно беспочвенные предположения- , - заявил он журналистам, комментируя опубликованные в ряде немецких СМИ предположения, что убийца якобы мог иметь отношение к российским властям.
При этом Песков выразил сомнение, что эта тема может каким-то образом омрачить встречу президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Париже 9 декабря и испортить атмосферу саммита в нормандском формате, уточняет ТАСС.
В конце августа неизвестный застрелил 40-летнего гражданина Грузии в районе Моабит, напоминает РИА Новости. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Через несколько дней полиция задержала 49-летнего россиянина. В прокуратуре заявили, что при нем нашли орудие убийства. 25 августа онлайн-журнал Spiegel написал, что следствие работает во всех направлениях, но наиболее вероятным считает сценарий "профессионально запланированного и осуществленного заказного убийства". При этом подчеркивалось, что заказчиком могли выступать либо представители преступного мира, либо разведка иностранного государства.
30 августа то же издание опубликовало материал о том, что подозреваемый может быть агентом российских спецслужб. Такой вывод авторы сделали на основании того, что имя подозреваемого, представленное в документах на получение визы, якобы отсутствует в российских банках данных, а номер его загранпаспорта указывает на МВД, которое "уже выдавало документы сотрудникам военной разведки ГРУ". Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что власти "приняли к сведению сообщения СМИ".
- Там серьезных подозрений нет, и быть не может. Какое отношение к российским властям? Это абсолютно беспочвенные предположения- , - заявил он журналистам, комментируя опубликованные в ряде немецких СМИ предположения, что убийца якобы мог иметь отношение к российским властям.
При этом Песков выразил сомнение, что эта тема может каким-то образом омрачить встречу президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Париже 9 декабря и испортить атмосферу саммита в нормандском формате, уточняет ТАСС.
В конце августа неизвестный застрелил 40-летнего гражданина Грузии в районе Моабит, напоминает РИА Новости. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Через несколько дней полиция задержала 49-летнего россиянина. В прокуратуре заявили, что при нем нашли орудие убийства. 25 августа онлайн-журнал Spiegel написал, что следствие работает во всех направлениях, но наиболее вероятным считает сценарий "профессионально запланированного и осуществленного заказного убийства". При этом подчеркивалось, что заказчиком могли выступать либо представители преступного мира, либо разведка иностранного государства.
30 августа то же издание опубликовало материал о том, что подозреваемый может быть агентом российских спецслужб. Такой вывод авторы сделали на основании того, что имя подозреваемого, представленное в документах на получение визы, якобы отсутствует в российских банках данных, а номер его загранпаспорта указывает на МВД, которое "уже выдавало документы сотрудникам военной разведки ГРУ". Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что власти "приняли к сведению сообщения СМИ".